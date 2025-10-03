Svetli način
Slovenija

Na 21-kilometrsko preizkušnjo tudi naša novinarja Ana-Marija in Denis

Ljubljana, 03. 10. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 11 dnevi

NLB Ljubljanski maraton bo prestolnico znova napolnil s športnim utripom in tekači z vsega sveta. Letošnja udeležba bo rekordna, na 21-kilometrski preizkušnji pa bosta svoje moči preizkusila tudi naša novinarja Ana-Marija Ficko in Denis Malačič. Njune priprave, ki potekajo pod budnim očesom slovenskega rekorderja v teku na 800 metrov Žana Rudolfa, spremljate v petkovem Svetu že tretji teden. Danes pa je postalo jasno, iz kakšnega testa in krvi sta naša junaka.

