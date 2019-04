Na 292 parcelah začetek postopkov za 10-letno služnost in izplačilo odškodnin

Zakon o nadzoru državne meje namreč določa, da sme policija postaviti in uporabljati tehnična sredstva za nadzor državne meje na zemljiščih in vodnih površinah ne glede na to, kdo je njihov lastnik, lastniki pa ji morajo omogočiti prost dostop in gibanje. Pri tem zakon predvideva tudi izplačilo nadomestila lastniku in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če je za nadzor državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč in ta traja več kot dve leti.

Takšen sklep je vlada sprejela na današnji seji, nanaša pa se na 292 parcel, kjer so tehnične ovire v obdobju od 1. januarja 2016 do konca leta 2018 postavljene dlje kot dve leti.