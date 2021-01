Na 2TDK prispeli štirje novi zahtevki za revizijo

Zahtevke za revizijo so vložili Ginex International, YDA in Unitek, IC Ictas ter Gorenjska gradbena družba.

Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala sicer priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.

Odločitev o priznanju sposobnosti za drugi odsek, tj. med Črnim Kalom in Koprom, medtem še ni bila sprejeta, neuradno naj bi bila znana v prihodnjih dneh.

V drugi fazi razpisa bodo gradbena podjetja, ki jim je 2TDK priznal sposobnost, predložila ponudbe. Nadzorni svet družbe je konec lanskega leta potrdil podaljšanje roka za njihovo oddajo, in sicer do 1. februarja.