Na 34. grafičnem bienalu je podjetje Iskra Delta vstalo iz pepela

Kljub osrednji tematiki pa zgodba Iskra Delte nima skoraj nič skupnega z umetniškimi deli na bienalu, ampak služi le kot portal v neko tehnološko utopično (ali distopično) prihodnost, ki jo konstruiramo umetniki in mi sami. " ISKRA DELTA se vrača iz prihodnosti, da bi pokazala na transformativne vektorje, da bi sestavila lesketajoče se delce drugih mogočih svetov, ki že vznikajo med nami, in vžgala iskro za predstavljanje in izgradnjo alternativnih sedanjosti," so v sporočilu za javnost zapisali MGLC .

Razstava deluje na štirih lokacijah. Domuje v Grafičnem muzeju na gradu Tivoli in se steka proti Ravnikarjevi stolpnici TR3, kjer je nekoč obratovala Iskra Delta. Manjši razstavi sta še v razstavni dvorani Banke Slovenije in v razpadajočem podhodu Ajdovščina. Večina sodelujočih umetnikov prihaja iz srednje Evrope in predstavljajo generacijo milenijcev. Ti, ujeti med tisočletjema, tlakujejo pot v prihodnost, ki je najverjetneje bolj nedorečena kot kadar koli prej. Čeprav jih je bila večina rojena po zlati dobi informacijske tehnologije, ko so cvetela podjetja, kot je Iskra Delta, se s pridihom sentimentalnosti sprašujejo o drugačni prihodnosti. A tukaj ne objokujejo izgubljenega in se ne zavijejo v npr. jugonostalgijo, kot to delajo bivši deltaši, ampak delujejo kot iznajdljivi arhitekti alternativnih prihodnosti.

“Umetnikom smo poslali vabilo, v katerem smo jih naslovili kot agente, ki naj se nam pridružijo na krovu ISKRA DELTE, a od njih nismo pričakovali, da bodo naredili razstavo o podjetju, temveč o svojem pogledu na njegovo prihodnost in izgradnjo,” je povedala kuratorka bienala Tjaša Pogačar in kot zanimivost dodala, da se je razstave udeležil tudi bivši direktor Iskre, Janez Škrubej.

Tehnologija na razstavi dobi estetsko plat, ki je zaznamovana z ikonografijo in elementi, značilnimi za tako imenovano internetno generacijo, ki se iz leta v leto stara in tako bliža točki, ko bo imela vodilno politično in upravno vlogo. Tako politični diskurz, ki se odvija na internetu in določa politične usmeritve mnogih mladih, raziskuje ameriški umetnik Joshua Citarella. S svojim delom E-deologije je kompleksno internetno politično krajino preslikal na fiktivne zastave, ki učinkujejo celo kontradiktorno in specifično, kot je običajno za politične vrednote, prevzete z interneta.