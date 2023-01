Na 380 km dolgo pot s falconom. Ogljični odtis pet do šest ton CO2

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je na prvi dan novega leta udeležila tradicionalnega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov, in sicer na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke . Kmalu po koncertu pa so se pojavili očitki, da se je na tradicionalni koncert odpeljala z vladnim falconom.

Glede poti je dejala, da je na Dunaj letela z vladnim falconom, kar pa je povsem običajno, saj so številni državniki do sedaj leteli na različne državne obiske z vladnim letalom, zato je prepričana, da je bilo vse v skladu z vladnimi predpisi. Kot je ponovila, ni šlo za obisk koncerta, pač pa za državniški obisk. "Tukaj ni nobene senzacije, kar je senzacija, je to, da so parlamentarni odnosi med državama na najvišji ravni do sedaj."

Srečanje je predsednica DZ ocenila za izjemno uspešno in dodala, da je zelo zadovoljna, ker so uspeli z Republiko Avstrijo ustvariti izjemno dobre odnose, kakršnih prej ni bilo.

Preprost izračun, ki sicer temelji na različnih mednarodnih podatkih, pokaže, da avto na razdalji 380 kilometrov, kolikor znaša pot med Ljubljano in Dunajem, pridela okoli 41 kilogramov ogljikovega dioksida, medtem ko se ocenjuje, da je ogljični odtis letala precej večji, saj naj bi v uri leta potnik na običajnem potniškem letalu ustvaril za okoli 150 kilogramov ogljikovega dioksida. To pomeni, da potniško letalo iz Ljubljane do Dunaja in nazaj ustvari okoli 300 kilogramov izpustov na osebo. A pri zasebnih letalih so te številke še višje. Ker so nam na Ministrstvu za obrambo odgovorili, da nimajo izračunanega, koliko ogljikovega dioksida porabi vladni falcon na poti iz Ljubljane do Dunaja in nazaj, smo okviren izračun pripravili sami.

Ob upoštevanju podatkov, da je pot Klakočar Zupančičeve na Dunaj trajala 45 minut, nazaj pa 30 minut, in ob upoštevanju dejstva, da zasebna letala ustvarjajo več ogljikovega dioksida, smo izračunali, da je letalo, s katerim je predsednica DZ letela na Dunaj in nazaj, ustvarilo med pet in šest ton ogljikovega dioksida.