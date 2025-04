Na 575 lokacijah z radarji lovijo prehitre voznike

Policija je lokacije objavila vnaprej, ker želijo delovati preventivno, je včeraj pojasnil Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. "Naš cilj je, da bi vozniki vozili v skladu s predpisi in da bi imele naše aktivnosti pozitiven vpliv na varnost cestnega prometa," je poudaril.

Slovenski policisti bodo sicer poostren nadzor hitrosti v sodelovanju z mestnimi redarstvi izvajali vse do nedelje, t. i. maraton nadzora pa na 575 merilnih mestih po vsej državi poteka prav danes med 6. in 18. uro. Seznam lokacij lahko najdete tukaj .

Policija sicer že nekaj let ugotavlja, da se povprečne hitrosti zmanjšujejo, kar je, kot je poudaril Vehovec, pozitivno. Vendar pa skoraj polovica voznikov vseeno vozi nekoliko nad dovoljeno omejitvijo hitrosti. "Žal se povprečen voznik še vedno ne zaveda, kako zelo majhna je ločnica med življenjem in smrtjo pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu, na primer pešci," je dejal.

Dodal je, da so pogosto odločilne že dokaj majhne razlike v hitrosti. "Zato je tako pomembno, da na področju umirjanja hitrosti naše vozniške navade še dodatno prilagodimo," je dodal.

Kljub pozitivnemu napredku pri zmanjševanju števila umrlih v zadnjih letih neprilagojena hitrost še vedno ostaja glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje hudo telesno poškodujejo ali celo umrejo.