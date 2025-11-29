Svetli način
Slovenija

Božični sejmi: kakšen je prvi obisk in kakšne so cene?

Ljubljana, 29. 11. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Tanja Volmut , U.Z.
Ob prižigu lučk se po mestih odpirajo tudi praznični sejmi s ponudbo hrane in pijače. A ponekod razburjajo visoke cene. V Zagrebu so obiskovalci adventnega sejma ogorčeni nad ceno kvašenih cmokov, ki dosegajo celo do 15 evrov, za nekatere pa je tudi kuhano vino za 4 evre preveč. V Ljubljani je v sklopu prazničnega sejma 37 stojnic, večina s hrano in pijačo. Preverili smo, kakšne so cene, ali so jih gostinci v primerjavi z lani zvišali in kaj pravijo o cenah domači in tuji gosti.

Prva lokacija – Kongresni trg. Najcenejše kuhano vino stane 2,5 evra, 3 in 3,5 evra.

Kranjska klobasa 6 do 8 evrov, pečenica z zeljem 7, pomfri 3,5, hot dog 6 oz. 7 evrov.

Cen od lani niso kaj dosti dvigovali, povedo gostinci.

Prešernov trg: cene so nekoliko višje. Kuhano vino 4 evre, čaj 3. Pleskavica v lepinji 10, čevapčiči 12, hot dog 5. Sarajevski čevapčiči do 15 evrov.

Prižig lučk v Ljubljani
Prižig lučk v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Večina stojnic je bila danes popoldne zasedenih, veliko je bilo tujih turistov. "Ceneje je kot v Avstriji, recimo na Dunaju ali drugje," ocenjujejo Avstrijci.

Slovenci pa: "Drago. Tisti, ki pride enkrat na leto gledat lučke, mora na to računati, drugače pa bodimo realni." In še: "Malo pretiravajo glede na to, da Slovenci nimamo po 3000 evrov plače ali pokojnine, pretiravajo zaradi turistov."

Pogačarjev trg: kuhano vino 3,5, čaj 3, vroča čokolada 5 evrov. Pleskavica 12, čevapčiči 13, mešano meso 18.

"Če gre ena družina s tremi otroci, je to najbrž zelo drago." "To je vsekakor pretiravanje, ampak morajo pokriti ceno štanta, to moramo razumeti!"

Tudi Italijanom se zdi poceni. "Prihajam iz Benetk, tako da so cene tukaj veliko nižje kot v Italiji," pove eden.

Pa turisti iz Zagreba? "Cene so podobne, a je drago pri vas in v Zagrebu," pravijo.

Beograjska turista pa: "Cene so nižje pri vas kot v Srbiji."

Gostinci so s prodajo prvega dne zadovoljni, obetajo si, da bo tako ves december.

