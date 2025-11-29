Božični sejmi: kakšen je prvi obisk in kakšne so cene?

Večina stojnic je bila danes popoldne zasedenih, veliko je bilo tujih turistov. "Ceneje je kot v Avstriji, recimo na Dunaju ali drugje," ocenjujejo Avstrijci.

Slovenci pa: "Drago. Tisti, ki pride enkrat na leto gledat lučke, mora na to računati, drugače pa bodimo realni." In še: "Malo pretiravajo glede na to, da Slovenci nimamo po 3000 evrov plače ali pokojnine, pretiravajo zaradi turistov."

Pogačarjev trg: kuhano vino 3,5, čaj 3, vroča čokolada 5 evrov. Pleskavica 12, čevapčiči 13, mešano meso 18.

"Če gre ena družina s tremi otroci, je to najbrž zelo drago." "To je vsekakor pretiravanje, ampak morajo pokriti ceno štanta, to moramo razumeti!"

Tudi Italijanom se zdi poceni. "Prihajam iz Benetk, tako da so cene tukaj veliko nižje kot v Italiji," pove eden.

Pa turisti iz Zagreba? "Cene so podobne, a je drago pri vas in v Zagrebu," pravijo.

Beograjska turista pa: "Cene so nižje pri vas kot v Srbiji."

Gostinci so s prodajo prvega dne zadovoljni, obetajo si, da bo tako ves december.