Na adventnih vencih bo zagorela prva od štirih sveč

Advent izhaja iz latinske besede adventus, ki pomeni prihod. Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjajo novo cerkveno leto in neposredno pripravo na božič, s katerim obeležujejo Jezusovo rojstvo oz. njegov prihod.

Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec. Tradicionalno se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi svečami, ki se postopno prižigajo vsako od štirih nedelj. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju. Adventni venec je praviloma spleten iz rastlinja, sveče pa so lahko samo v vijolični ali beli barvi, so spomnili pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK).

Letošnji adventni čas bo zaradi omejitev ob epidemiji novega koronavirusa za vernike precej drugačen kot ponavadi. Škofje vabijo vse katoličane, da okrepijo molitev in vero znotraj svojih družin. Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je samo tako mogoče resnično doživeti božične praznike, so navedli pri SŠK.