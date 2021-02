Na AGRFT v vednost prejeli prijavo Mie Skrbinac

TV Slovenija je v torek poročala, da naj ne bi šlo za edini primer spolnega nadlegovanja na akademiji. Glede na anonimne prijave, ki jih prejemajo Inštitut 8. marec, skupina Rezistenca in študent prodekan, obtožbe bremenijo še najmanj tri druge profesorje.

Na AGRFT so pojasnili, da so preostale prijave, ki so prispele na akademijo, anonimne in ne vsebujejo elementov, ki bi vzbujali sum kaznivega dejanja, zato jih AGRFT ni predala organom pregona, ampak je z njimi seznanila obtožene in bo zadevo zaradi nepristranskosti predala v reševanje Univerzi v Ljubljani.