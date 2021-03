Na Alma Mater Europaea z evropsko komisarko Mariyo Gabriel do rešitev izzivov šolanja na daljavo

Na dogodku, kjer bo sodelovalo več kot 500 udeležencev iz 30 držav, bodo nastopili številni svetovno znani akademiki in strokovnjaki, med njimi tudi evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel in svetovno znani ekonomist Jeffrey Sachs.

Alma Mater Europaea ECM iz Maribora organizira med 12. in 19. marcem 2021 mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Za človeka gre: Transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti«. Konferenca, ki bo potekala v digitalni obliki, bo namenjena predvsem iskanju izzivov digitalizacije na področju izobraževanja in digitalnega sveta prihodnosti. Na njej bo sodelovalo več kot 500 udeležencev iz 30 držav. Med osrednjimi govorniki konference bo v petek, 12. marca nastopilaevropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel. Med drugim bo spregovorila o spopadanju z učinki dolgotrajnega šolanja na daljavo, s katerim so se v času pandemije COVID-19 srečevale številne evropske države, med njimi tudi Slovenija. Po mnenju komisarke Gabriel je povezovanje izobraževanja in tehnologije sicer zelo učinkovit način za čimprejšnji izhod iz COVID-19 krize. Evropska komisarka se zavzema tudi za tesno povezovanje med izobraževalnimi institucijami, podjetji in vladami, saj je to ključno za iskanje dobrih in delujočih rešitev, tako za izzive sedanjosti kot za izzive prihodnosti.

Osrednji dogodek prvega dne konference bo okrogla miza, posvečena 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, z naslovom »30 let monetarne suverenosti Slovenije«. Osrednje predavanje bo imel profesor Jeffrey Sachs iz Columbia University, eden ključnih posameznikov pri nastajanju slovenskega tolarja. Na okrogli mizi ob 30. obletnici monetarne suverenosti Slovenije bodo sodelovali dr. France Arhar, dr. Boris Pleskovič in dr. Laurence Hewick. V tednu dni trajanja konference bodoizzive digitalne prihodnosti, zdravstva in starajoče se družbe naslovili številni ugledni strokovnjaki, med njimi Prof. dr. Felix Unger, predstojnik Klinike za kardiokirurgijo v Salzburgu, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, Dr. Igor Cesarec, predsednik Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS, Citibank New York, Prof. dr. Emma Stokes, predsednica svetovne zveze fizioterapevtov, Prof. dr. Peter Lichtenberg, podpredsednik Ameriškega gerontološkega društva in profesor na Wayne State University. Glavni govorec konference bo predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga in profesor na Tehniški univerzi v Münchnu,prof. dr. Klaus Mainzer. To je že deveta mednarodna konferenca Alma Mater. Med udeleženci dosedanjih konferenc so bili številni znani akademiki in posamezniki. Med njimi tudi Mark Tushnet, profesor na Harvardu; Jacob Rowbottom, profesor na Oxfordu; nemški politični znanstvenik Werner Weinfeld, član nadzornega sveta Facebook-a in Instragram-a in nekdanji podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice Andras Sajo, David Erdos, iz Cambridge-a in svetovno znani filozofi Alain Badiou, Jean-Luc Nancy in Srečko Horvat.

O ALMA MATER EUROPAEA - ECM

Alma Mater Europaea je ena od vodilnih slovenskih visokošolskih ustanov na področju digitalizacije in e-izobraževanja. Že leta 2012 je kot prva v Sloveniji snemala in prenašala svoja predavanja. Pod njenim okriljem deluje tudi največja fakulteta za študij fizioterapije v Sloveniji. Mnogi njihovi diplomanti se zaposlujejo v Avstriji in drugje v tujini ter sodelujejo z vrhunskimi športniki in športnimi klubi. Alma Mater deluje pod pokroviteljstvom Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki združuje več kot 2100 uglednih znanstvenikov, med njimi je kar 31 Nobelovih nagrajencev. Profesorji in sodelavci fakultete pogosto sodelujejo na dogodkih vodilnih univerz na svetu, kot so Harvard, UCLA, Yale. Njihova strokovna mnenja se redno pojavljajo v številnih svetovno znanih medijih, kot so The Guardian, The Boston Globe, Wall Street Journal.