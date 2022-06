Na avstrijskem Koroškem iščejo ostanke meteorita

Meteor je v Zemljino ozračje vstopil ob 2.10 po srednjeevropskem času. Viden je bil v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in tudi v Sloveniji.

Raziskovalci astronomskega inštituta češke akademije znanosti so s pomočjo fotografskih in video posnetkov 17 postaj evropske mreže za opazovanje meteorjev ne le natančno opisali pot meteorja, temveč so pridobili tudi podatke o njegovi sestavi.