Po incidentu na avstrijskem Koroškem rumeni karton ostaja, v klubu zgroženi

Celovec, 07. 08. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
Nogometna zveza na avstrijskem Koroškem v sredo ni preklicala rumenega kartona, ki ga je prejel eden izmed trenerjev kluba SAK Celovec. Kot so pojasnili, kartona namreč sodnik ni podelil zaradi rabe slovenščine, pač pa zaradi nešportnega vedenja. V klubu so nad odločitvijo zgroženi, pravico bodo iskali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

Iz zapisnika disciplinske komisije nogometne zveze je razvidno, da kartona niso preklicali, ker da je bil ta podeljen zaradi "nešportnega vedenja med tekmo (glasnega verbalnega napada trenerja vratarjev proti igralcu nasprotne ekipe) in ne, ker je del pogovora potekal v slovenščini".

"V koroški nogometni zvezi se ure še vedno vrtijo po starem vzorcu!" so v odzivu danes zapisali pri Slovenskem atletskem klubu Celovec. V zapisu na omrežju Facebook so se spraševali, ali je pritožba proti sklepu regionalne nogometne zveze sploh smiselna. Pravico bodo morali po lastnih besedah iskati pri Uefi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zato naj nad Koroško za vedno žari RUMENI KARTON za uporabo slovenskega jezika in naj ostane viden SPOMENIK za krivičnost na Koroškem, ki se dela koroškim Slovencem," še piše v objavi.

Na petkovi tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in mu dejal, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek.

Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko. Smrečniku je nato pokazal rumeni karton, so pojasnili pri klubu.

Preberi še Trenerju karton zaradi slovenščine, Uefa že ukrepala

Na incident so se odzvali številni športni in politični akterji, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

"Lahko potrdimo, da se je predsednik Uefe neposredno pogovoril z vodilnimi predstavniki avstrijske nogometne zveze (...) Rezultat so konkretni ukrepi, formalna preiskava in opravičilo ustreznih organov," so v torek sporočili iz Uefe.

Dodali so še, da "sta odprtost in spoštovanje osnovna dejavnika evropskega nogometa". Nikomur se ne sme preprečiti, da bi govoril v maternem jeziku, še posebej ne na nogometnem igrišču, kjer poudarjamo različnost in vključenost, so sporočili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koroška nogometna zveza je proti sodniku sicer sprožila disciplinski postopek. "Takšni dogodki, kot je bil včerajšnji, se ne smejo ponoviti," so takrat poudarili.

Nogometni incident je posebej odmeval, ker se je zgodil manj kot teden dni po raciji na antifašističnem taboru blizu Železne Kaple v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju. Obsežna policijska operacija je močno pretresla slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem, med drugim zato, ker se je zgodila na kraju, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.

Slovenci Avstrija rumeni karton Uefa koroški slovenci
Kadre želijo v Policijo privabiti tudi z dnevi odprtih vrat akademije v Tacnu

Bodo 58-letniki od prihodnjega leta res lahko zaprosili za krajši delovnik?

Trenerju karton zaradi slovenščine, Uefa že ukrepala

Protest tudi v Celovcu: 'Mi vsi smo Peršman'

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
07. 08. 2025 16.20
Za kaj to Šlo načeli ne komentirajo. Skozi prisotni pod članki o Hrvaški tukaj pa tema. Ne upajo? Bi bili črni nohti. Kje boš komentiral svoje gazde.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
07. 08. 2025 16.20
-1
Dajte se novinarji raje pibrigat,da nam ne bo golobnjak vse pokradel.Tam za mejo jih pa pustite saj so se sami odločili,da bodo tam živeli.
ODGOVORI
0 1
pzrc
07. 08. 2025 16.19
+1
Čeferin ukrepaj !!! Izjava Fafle pa je vrhunska perverzija. Tej je treba besedo odvzeti ! Namrč, če že govorimo o ‘prevladi jezika’, naj se zunanja ministrica raje vpraša, kateri jezik je bil kaznovan in kateri ne. Slovenščina ni le eden od ‘športnih jezikov’, temveč zaščiten manjšinski jezik v Avstriji. 7. člen Avstrijske državne pogodbe ni dekoracija – in ministrica bi morala to vedeti.
ODGOVORI
1 0
Preklopnik
07. 08. 2025 16.17
Zdaj se naj pa izkaže UEFA.
ODGOVORI
0 0
BroNo1
07. 08. 2025 16.15
+1
Dejte no nehat napihovat stvari. Druge zadeve bolj pomembne grejo pa neopazno mimo. Tam slovenci bolje živijo kot doma.
ODGOVORI
1 0
joc771
07. 08. 2025 16.13
+1
Vpletanje politike oziroma druge svetovne vojne v nogomet, in rumeni karton v četrti avstrijski nogometni ligi: "V odmoru med polčasom SAK ni želel nadaljevati igre v takšnih okoliščinah, pod pomočnikom sodnika s pogledi iz druge svetovne vojne," so zapisali. Sovražno vzdušje v državi je treba ustaviti. Poveličevanje vseh oblik totalitarizmov je treba jasno prepovedati in sankcionirati. V Sloveniji se žal še vedno nismo resno soočili predvsem s komunistično preteklostjo, ki še danes – 80 let po drugi svetovni vojni – dnevno išče sovražnike in z njimi obremenjuje nove in nove generacije.
ODGOVORI
1 0
joc771
07. 08. 2025 16.10
+2
rumeni karton v četrti avstrijski nogometni ligi ?
ODGOVORI
2 0
