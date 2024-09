Na avtobuse LPP tudi skozi druga vrata, na Linhartovi in Tržaški rumeni pas

Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavila predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani Jelka Žekar, je osrednja tema letošnje kampanje Evropski teden mobilnosti Udoben javni prostor za vse. V okviru dogodka so v sodelovanju z različnimi deležniki pripravili številne dogodke, namenjene vsem starostnim skupinam in raznolikim interesom meščank in meščanov. Skupaj so pripravili 12 trajnih ukrepov, 19 tedenskih aktivnosti in več kot 80 dnevnih dogodkov, ki bodo za obiskovalce brezplačni.

Med trajnimi ukrepi je izpostavila ureditev novega koloparka, osmega v mestu, v bližini Osnovne šole Polje. Kot je dejala, so pred desetimi leti dobili podporo župana, da poskušajo vsako leto v različnih četrtnih skupnostih oz. čim bližje mladim odpreti en tovrsten park. Omenila je uvedbo rumenega pasu na Tržaški cesti (na odseku Viška cesta–Trg Mladinskih brigad), s čimer se bo skrajšal potovalni čas z mestnimi avtobusi, izvajanje prevoza za starejše in ranljive skupine na območju Četrtne skupnosti Sostro do zdravstvenih ustanov, lekarn in upravnih enot v okviru storitve Prijatelj in uvedbo vstopa na avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) tudi pri drugih vratih.

V okviru tedna mobilnosti občina, po besedah Žekarjeve, organizira javno razpravo o občinski celostni prometni strategiji Mol 2025–2032, ki jo pripravljajo že dlje časa.