Na avtobusih bo vozovnico končno mogoče plačati s kartico

Načrtujejo tudi spletno prodajo vozovnic na svoji spletni strani. Projekt je po direktorjevih pojasnilih trenutno v produkcijski fazi, predvidoma ga bodo uvedli do konca leta. "Tehnično je že pripravljeno, urediti moramo še neke stvari, ampak menim, da bo to prej kot do konca leta," je dejal.

Projekt bančnega kartičnega plačevanja so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano. Storitev deluje brez težav, maja in junija ga bodo razširili še na druge linije po državi, je danes na srečanju z novinarji dejal Sečki.

Do konca leta naj bi zaživel tudi portal za potnika, ki je prav tako v razvoju. Na enem mestu bodo zbrani vsi potrebni podatki, tako statični kot dinamični, je dejal Sečki. "Potnik danes, ko hoče dobiti neko informacijo, nima pojma, kam naj pogleda, kdaj gre ta avtobus, kdaj vlak ... Izgubi se v množici nekih informacij in aplikacij, mi bomo vse to združili," je napovedal.

Eden ključnih projektov, s katerim se trenutno ukvarjajo na DUJPP, je tudi projekt integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) 2.0. Kot je spomnil Sečki, sta bila na portalu javnih naročil aprila objavljeni javni naročili za informacijski sistem za upravljanje voznih redov (sistem TTM) ter za vzpostavitev novega informacijskega sistema za podporo upravljanju integriranega javnega potniškega prometa za obdobje 10 let.

Razpisa sta skupaj vredna okoli 23 milijonov evrov, rok za oddajo prijav za sodelovanje pa je 25. maj.

Ponudba javnega potniškega prometa je sicer po Sečkijevih besedah v Sloveniji dobra. "Avtobusi so v primerjavi z drugimi državami kar dobri, vlaki tudi, cenovna politika je tudi ugodna, problem pa je čas. In časovna komponenta je tista ključna, ki jo nenehno izboljšujemo," je dejal.

Izpostavil je tudi, da število prevoženih kilometrov in potnikov z leti narašča. Letos v avtobusnem prometu načrtujejo 66,3 milijona prevoženih kilometrov, kar je 1,4 odstotka več kot lani. Vlaki naj bi jih prepeljali 12,5 milijona oz. 2,5 odstotka več kot leta 2025.

Tudi potnikov je vse več. Lani je bila predvsem izrazita rast števila potnikov v avtobusnem prevozu, in sicer jih je bilo več za petino, kar Sečki v veliki meri pripisuje tudi novim voznim redom v medkrajevnih linijah.

"Spremenili smo medkrajevne vozne rede, povečali smo standarde dostopnosti in prevoze razširili čez cel dan, okrepili smo linije ob sobotah in nedeljah, kar se je zelo poznalo. Veliko negativnega prizvoka je bilo s strani tistih, ki nam niso želeli dobro ali pa si niso želeli sprememb. Ampak smo vztrajali in rezultati to odražajo," je dejal.

Kot je poudaril, družba tesno sodeluje s številnimi deležniki, kar je ključno pri oblikovanju javnega potniškega prometa. Med drugim so v redni komunikaciji s koncesionarji, potniki, splošno javnostjo, pred meseci se je ustanovilo tudi društvo potnikov, pridobivajo mesečne informacije o tem, kaj si potniki želijo, sodelujejo s strokovnimi združenji in lokalnimi skupnostmi.

Sečki je med nadaljnjimi izzivi izpostavil nadaljnjo rast organizacije in internih aktivnosti za razvoj podjetja DUJPP, optimizacijo, integracijo voznih redov, skrajševanje potovalni časov, novo strategijo DUJPP do leta 2030, širitev projekta prevozov na klic po Sloveniji.