Na avtobusih LPP že kmalu mogoče plačevanje z bančnimi karticami

Dobrih 14 let po uvedbi Urbane, s katero se je na ljubljanskih mestnih avtobusih končalo plačevanje s plastičnimi žetoni in gotovino, bodo uporabniki le dočakali težko pričakovano novost: plačevanje voženj z uporabo bančne kartice.

Trenutno je poleg navadne in mobilne Urbane edina možnost plačevanje z Valu Moneto, ki pa ne omogoča brezplačnega prestopanja v roku 90 minut. Žal bo to, kot poroča N1, veljalo tudi v primeru uporabe bančne kartice. Kljub temu je novost dobrodošla, razveselili se je bodo predvsem turisti in drugi občasni obiskovalci Ljubljane.

Sklep o uvedbi tovrstnega plačevanja so sprejeli na seji mestnega sveta septembra lani, a se je dejanska implementacija zavlekla, saj so morali najprej zamenjati čitalce na avtobusih.