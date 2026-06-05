Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na avtocestah bodo deli tudi ponoči

Ljubljana, 05. 06. 2026 20.18 pred 19 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Zaslišanje Jerneja Vrtovca

Minister Vrtovec je še pred prevzemom mandata napovedal pospešitev del na avtocestah, tudi z delom ponoči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Pri Postojni naj bi z nočnim delom začeli že ta konec tedna, zdaj pa minister pravi, da se bo to zgodilo v začetku prihodnjega tedna.

Zdaj tudi uradno: dela na avtocesti se bodo izvajala ponoči. "V ponedeljek zvečer na torek bodo pri Postojni nočna dela. Sam sem fizično govoril z izvajalci in tudi z DRI," pravi novi minister. 

Koliko noči je predvidenih za delo in ali je bilo betoniranje novega mostu pri Postojni že na samem začetku načrtovano kot nočno, nam Dars ni pojasnil. Na naša konkretna vprašanja že ves teden ne odgovarjajo.

"Pričakujem da enako hitro se začne tudi z nočnimi deli pri Domžalah. Ker vsako jutro ljudje iščejo različne obvoze po lokalnih cestah in trpi lokalno prebivalstvo, občina, uničujejo se drugi infratrukturni objekti," nadaljuje minister. 

Dars nam ni pojasnil niti ali je nočno delo le enkraten dogovor ali pa so se uspeli s podizvajalci dogovoriti, da bo to postalo stalna praksa pri vseh obnovah, saj spomnimo - ovira naj bi bila kadrovska stiska ...

 "Kolikorkoli si vendar prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči," je sredi maja povedal Andrej Ribič.

"Če je problem z delavci, to ni stvar investitorja. V pogodbah z Darsom je jasno zapisano, da bodo gradbeni izvajalci izvajali delo celoten svetel del dneva. To je danes približno od petih pa do devetih," pa pravi Vrtovec. 

"Zelo sem se trudila pri tem, da bi se skrajšali roki izvedbe projektov, pa je bila stroka kar enotno proti temu, da bi se dalalo ponoči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev," pa je pojasnila nekdanja ministrica Alenka Bratušek

Nov minister pa že napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo: "Nočno delo bo 50-odstotkov dražje, dražja delovna sila. Ja, drži. Ampak dajte preračunat, koliko pa stane to, da človek, ki pride iz Maribora v Ljubljano na delovno mesto in se vozi tri ure, dela tukaj osem ur in potem razmišlja, da se bo vozil še tri ure domov - koliko to stane? Ali pa, koliko stane, da stoji logistika zaradi tega, prometne nesreče, smrtne žrtve."

V javnih razpisih bo med glavnimi kriteriji tako tudi nočno delo.

 

avtocesta vrtovec
24ur.com Sredi poletja se obeta prometni kolaps: zapore cest in tudi avtocest
24ur.com Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša
24ur.com Dars odgovarja Vrtovcu: Nočna dela na avtocestah izvajamo že vrsto let
24ur.com Malo po 21. uri zabrneli stroji na avtocesti, prišel tudi Vrtovec
24ur.com Do konca tedna na cestah pričakujte povečan promet
24ur.com Konec tedna bo v znamenju vzdrževalnih in obnovitvenih del, pričakujte zastoje
24ur.com Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
V.Sam
06. 06. 2026 13.30
A niso tudi prej betonirali ponoči? Je pa super pravljičar. Ali bo res dvignil DDV?
Odgovori
-2
0 2
Kreden2
06. 06. 2026 10.40
No, kakor razumem zadevo, se po 35 letih ponovno preusmerjamo v plansko ekonomijo. Minister bo odločil kdaj, kje in koliko se bo delalo. Ker to je vendar logično, saj mu to pravi njegova zdrava kmečka pamet.
Odgovori
-3
1 4
Castrum
06. 06. 2026 08.10
Očitno se da. Če je sposobnost, volja, znanje in trud, potem se vse da. Če je lenoba in korupcija, potem se nič ne da.
Odgovori
+4
6 2
SDS_je_poden
06. 06. 2026 08.04
Zelo težko gledam tega malega palčka, kako se napihuje. Edino, kar mu gre dobro, je nakladanje in prodajanje pravljic, skladno z izobrazbo.
Odgovori
+0
4 4
Ladybird77
05. 06. 2026 21.47
Noč je padla. Vrtovec dela na avtocesti?
Odgovori
+0
1 1
setisfekšn
05. 06. 2026 21.34
Meh sej bi se clovek kaj z vlado ukvarjal ampak so vsi tako srečni. In smejoči pa skoz si roke dajejo tko da najbolje jim je pustit veselje!!
Odgovori
0 0
setisfekšn
05. 06. 2026 21.27
Meh navaden populizem ki bo kmalu izzvenel!ne moreš kar ukazat iz stola delajte ponoči!!!človek nima pojma o gradbeništvu in delu na gradbišču!meh brez veze
Odgovori
-2
2 4
petb
05. 06. 2026 20.58
Od kod pa Vrtovec ve, kaj je to delati. Kolikor vem on še ni. Doslej je samo nakladal, v skladu z izobrazbo.
Odgovori
-2
3 5
brezveze13
05. 06. 2026 20.42
ribič cvili da ni delavcev , polovico fizičnih opravil lahko izvedejo , ve se kdo vsi ki so na davkoplačevalskem denarju 70% jih je sposobnih za delo tukaj so tudi zaporniki cesto čes vršič so gradili ročno ruski ujetniki zakaj ne bi mogli naši simulanti, pa še trezni bodo
Odgovori
+4
4 0
periot22
05. 06. 2026 20.47
Ja tudi Janša bi lahko delal in njegovi vsaj so celo življenje na davkoplačevalskega denarju!!!!!!!!!
Odgovori
-2
3 5
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763