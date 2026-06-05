Na avtocestah bodo deli tudi ponoči

Zdaj tudi uradno: dela na avtocesti se bodo izvajala ponoči. "V ponedeljek zvečer na torek bodo pri Postojni nočna dela. Sam sem fizično govoril z izvajalci in tudi z DRI," pravi novi minister.

Koliko noči je predvidenih za delo in ali je bilo betoniranje novega mostu pri Postojni že na samem začetku načrtovano kot nočno, nam Dars ni pojasnil. Na naša konkretna vprašanja že ves teden ne odgovarjajo.

"Pričakujem da enako hitro se začne tudi z nočnimi deli pri Domžalah. Ker vsako jutro ljudje iščejo različne obvoze po lokalnih cestah in trpi lokalno prebivalstvo, občina, uničujejo se drugi infratrukturni objekti," nadaljuje minister.

Dars nam ni pojasnil niti ali je nočno delo le enkraten dogovor ali pa so se uspeli s podizvajalci dogovoriti, da bo to postalo stalna praksa pri vseh obnovah, saj spomnimo - ovira naj bi bila kadrovska stiska ...

"Kolikorkoli si vendar prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči," je sredi maja povedal Andrej Ribič.

"Če je problem z delavci, to ni stvar investitorja. V pogodbah z Darsom je jasno zapisano, da bodo gradbeni izvajalci izvajali delo celoten svetel del dneva. To je danes približno od petih pa do devetih," pa pravi Vrtovec.

"Zelo sem se trudila pri tem, da bi se skrajšali roki izvedbe projektov, pa je bila stroka kar enotno proti temu, da bi se dalalo ponoči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev," pa je pojasnila nekdanja ministrica Alenka Bratušek.

Nov minister pa že napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo: "Nočno delo bo 50-odstotkov dražje, dražja delovna sila. Ja, drži. Ampak dajte preračunat, koliko pa stane to, da človek, ki pride iz Maribora v Ljubljano na delovno mesto in se vozi tri ure, dela tukaj osem ur in potem razmišlja, da se bo vozil še tri ure domov - koliko to stane? Ali pa, koliko stane, da stoji logistika zaradi tega, prometne nesreče, smrtne žrtve."

V javnih razpisih bo med glavnimi kriteriji tako tudi nočno delo.