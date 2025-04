Na avtocestah vse več pločevine: kateri odseki so najbolj obremenjeni?

Število potniških vozil je naraslo na vseh odsekih z opazovanimi števci, razen na odseku s števcem Hoče, kjer so zaznali dvoodstotni upad vozil. Z naskokom najbolj izrazita je bila rast na dolenjski avtocesti na odseku s števcem Zagorica, kjer je bilo število potniških vozil za deset odstotkov večje kot v zadnjih treh mesecih 2023.

Na področju tovornega prometa je števec na najbolj obremenjenem odseku s števcem Ravbarkomanda zabeležil 1,5 milijona tovornih vozil, kar je bilo za štiri odstotke več kot v enakem obdobju leto prej. S tovornim prometom najmanj obremenjen odsek je bil medtem na podravski avtocesti s števcem Gruškovje, kjer so našteli 271.000 tovornih vozil ali za desetino več.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem predlani so statistiki daleč najizrazitejšo rast tovornega prometa zaznali na dolenjski avtocesti na odseku s števcem Zagorica, in sicer 11-odstotno. Po drugi strani pa je promet teh vozil najbolj upadel na odseku pomurske avtoceste pri Lendavi, in sicer za osem odstotkov.