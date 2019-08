Na avtocestah zastoji, daljše čakalne dobe tudi na mejnih prehodih

Na dolenjski avtocesti je po informacijah prometnoinformacijskega centra nastal osem kilometrov dolg zastoj med Podsmreko in Višnjo Goro, tam se potovalni čas podaljša za eno uro. Dvokilometrski zastoj je nastal na gorenjski avtocesti, kilometer in pol dolg zastoj pa na podravski avtocesti.

Na gorenjski avtocesti je zastoj nastal pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na podravski avtocesti pa med priključkoma Zlatoličje in Marjeta, je še zapisano na spletnem portalu Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod in Gruškovje, kjer vozniki na vstop v državo čakajo od ene do dve uri. Malce manj obremenjen je mejni prehod Sočerga, kjer vozniki na vstop v državo čakajo okoli 30 minut. Za izstop iz države vozniki čakajo le na mejnem prehodu Starod, in sicer do 30 minut.