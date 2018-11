Moški, ki je na avtocesti preprečil tragedijo: Voznik je imel steklene oči, oblival ga je pot

"Lahko bi se zgodila huda tragedija, a sem vesel, da ni bil nihče poškodovan in da tudi sam nisem bil poškodovan, saj sem ogrožal tudi svoje življenje," danes pripoveduje Dejan Kovačevič, ki je priskočil na pomoč, ko je v ponedeljek pijan voznik ustavil tovornjak sredi avtoceste pri postajališču Starine proti Novemu mestu, in preprečil najhuje. Za svoje pogumno dejanje si je prislužil priznanje policije. "Nisem človek, ki se rad izpostavlja. Upam samo, da sem komu pomagal, to mi največ pomeni," skromno pripomni."Vem, kaj vse se lahko zgodi na cesti, saj sem poklicni voznik," še doda.

Na vprašanje, kaj se je v ponedeljek okoli 18. ure dogajalo, pripoveduje, da je skupaj s sodelavcem na avtocestnem postajališču izvajal zimsko službo, ko je opazil, da je na avtocesti, na prehitevalnem in delno na voznem pasu, obstalo tovorno vozilo. Nemudoma je stekel na kraj, obvestil policijo, ji sporočil lokacijo in jo obvestil, da je oblečen v odsevni brezrokavnik in da bo stopil do voznika, da preveri, kaj se dogaja. "Voznik je imel steklene oči, oblival ga je pot. Stresel sem ga, dvignil je glavo, pogledal proti meni, a ni bilo nobenega odziva."Prižgal je vse štiri smernike. Stopil je za ograjo med obema smernima pasovoma, vklopil lučko na mobilnem telefonu in z mahanjem opozarjal voznike.

Še enkrat je poklical policijo in jo obvestil o stanju voznika. Pravi, da so bile kar nekajkrat razmere izjemno kritične, eni družini se je z avtom v zadnjem trenutku uspelo ustaviti."Lahko bi se zgodila huda tragedija, saj je tovornjak obstal na delu, kjer se cesta vzpenja, nato sledi pokriti vkop, nato pa se cesta začne spuščati in dejansko nič ne vidiš. Vozniki so dejansko imeli reakcijski čas 400 metrov, potem ko so zagledali lučke, s katerimi sem svetil," pripoveduje.