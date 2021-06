Na avtocesti pri Vrhniki zaradi nesreče nastajajo večkilometrski zastoji

Uprava RS za zaščito in reševanje je bila o nesreči obveščena ob 6.33. "Zaradi prometne nesreče sta zaprta prehitevalni in vozni pas na primorski avtocesti pred Logom proti Ljubljani," pa so zapisali na Prometno-informacijskem centru.

Nastajajo zastoji, ki so trenutno dolgi od sedem do osem kilometrov. Potovalni čas se podaljša za približno 50 minut.