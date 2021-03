Na avtocesti voznika divjala z 218 km/h. Kdaj bomo dobili avtocestno policijo?

Na avtocestnem križu podravske, pomurske in gorenjske avtoceste so policisti ujeli cestne divjake. Nekateri so dovoljeno hitrost prekoračili tudi za več kot 100 kilometrov na uro. Na gorenjski avtocesti sta voznika s hitrostjo kar 218 kilometrov na uro nevarno vozila drug za drugim. Prekrškarja je doletela globa 1200 evrov in devet kazenskih točk. Prav zaradi takšnih primerov bomo dobili avtocestno policijo, ki bo prehitre voznike še dosledneje odkrivala in kaznovala.

