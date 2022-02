Prvi dan nadzora e-vinjet: veliko veljavnih, nekaterim so jo pomotoma kupili drugi

Štajerska avtocesta, kjer je nekoč stala cestninska postaja Kompolje, danes pa mesto, kjer je na voznike prvič prežala nadzorna kamera.

Dejan Polc, vodja službe za cestninski nadzor, DARS razlaga: "Prenosne in stacionarne kamere je mogoče premikati na različne lokacije, to pomeni, da praktično naši uporabniki nikoli ne bodo vedeli, kje so v nekem danem trenutku nameščene te kamere."

Kar dvajset stacionarnih, prav toliko prenosnih in dvakrat toliko ročnih naprav – skupaj torej osemdeset – bo po končnem prevzemu sistema razporejenih po našem avtocestnem križu.

Kako sistem deluje?

"Ta trenutek je kamera prižgana in zajema vse tri vozne pasove, se pravi prebere registrsko tablico, pošlje v centralni sistem v preveritev in posreduje podatek nazaj o temu, ali je na vozilu veljavna e-vinjeta ali ne," še pojasnjuje Polc. In to se zgodi v hipu, ne glede na vremenske razmere, podnevi in ponoči, podatki pa se že čez nekaj sekund prikažejo na prenosni tablici, ki jo nadzornik uporablja tudi za ročno pregledovanje fotografij slabše kakovosti. "Trenutno je nastavljena na 95 odstotkov, ampak tudi tiste, ki so nastavljene na manj, so zelo zanesljive slike," pojasnjuje nadzornik in dodaja: "Na tablici piše, kakšno vinjeto ima vozilo, in pa, da je vinjeta aktivna."

A takšnih primerov, pravijo na Darsu, je bilo danes le za vzorec. "Na podlagi trenutnih rezultatov izvajanja nadzora je presenetljivo veliko slovenskih uporabnikov že kupilo veljavno vinjeto," pravi Polc.

Nekaterim pa so jo pomotoma kupili drugi: po spletu je te dni denimo zaokrožil zapis uporabnika Facebooka, ki išče osebo, ki je vinjeto po nesreči vezala kar na njegovo registrsko številko. In na podobne pomote so danes naleteli tudi Darsovi nadzorniki. "Kasneje smo ugotovili, da je šlo za dejansko napako, in opozorili voznika na to, da mora kupiti novo vinjeto. Trenutno smo tovrstne kršitelje zgolj opozorili," še dodaja.

A da do takšnih primerov ne bo prihajalo, ponoven poziv Darsa: pred nakupom še enkrat pozorno preverite svojo registrsko številko, potrdila o nakupu pa nikar ne lepite na vetrobransko steklo, ker je to nevarno, predvsem pa za to ni nobene potrebe, na Facebooku opozarjajo tudi pri Zavodu reševalni pas.