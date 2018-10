Na avtomobilu poslanke LMŠ Divjak Mirnikove lutka s kamnom okoli vratu

V uredništvo spletne strani 24ur.com smo prejeli fotografijo, na kateri je avtomobil novopečene poslanke LMŠ in dolgoletne mestne svetnice Lidije Divjak Mirnik, ki se bo na prihajajočih lokalnih volitvah pomerila tudi v tekmi za mariborski županski stolček.

Kot je razvidno s fotografije, je nekdo na njeno vozilo odvrgel lutko s fotografijo poslanke in obešenim kamnom okoli vratu. Prav tako naj bi bile na avtomobilu prerezane vse štiri pnevmatike.

Podrobnosti samega dogodka še preverjamo. Medtem pa so nam na Policijski upravi (PU) Maribor potrdili, da so s primerom že seznanjeni in da zadevo obravnavajo.

Več informacij sledi.