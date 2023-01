Na badnji dan pred pravoslavno cerkvijo v Ljubljani zbrani številni verniki

Pravoslavni verniki so se na božič pripravljali s šesttedenskim postom, ki je bil namenjen notranji pripravi na rojstvo Jezusa Kristusa in se končuje danes. Po besedah paroha Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani Borislava Livopoljca pravoslavci enako kot katoliki verjamejo, da jih je Jezus Kristus s tem, ko je prišel na svet, osvobodil greha in smrti ter jim dal večno življenje. "Z njegovim rojstvom je bila premagana razlika med človekom in Bogom. S tem, ko je prišel na Zemljo, nam je Bog pokazal, da smo lahko tudi mi deležni večnega življenja," je dejal.

V pravoslavnih cerkvah bodo danes, dan pred božičem, delili badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Po besedah Livopoljca badnjak simbolizira okolje, v katerem se je po zapisih iz Svetega pisma pred več kot 2000 leti rodil Kristus. Badnjake bodo verniki danes iz cerkev odnesli domov, jih zažgali in v družinskem krogu ter molitvi pričakali božič. Ob polnoči bodo mnogi odšli na prvo slavnostno liturgijo, osrednja božična liturgija pa bo nato ob 9. uri dopoldne.

Srbski predsednik sprejel otroke srbske narodnosti iz Slovenije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danes, na badnji dan, sprejel otroke srbske narodnosti iz Slovenije, ki so ob božičnih praznikih na obisku v Beogradu. Predsednik jih je nagovoril z verzi pesnika Jovana Jovanovića Zmaja in poudaril, da od koder koli so njihovi starši prišli v Slovenijo, niso nikoli pozabili Srbije, niti se nikoli niso sramovali svojega srbskega imena in priimka. Dejal jim je, naj ljubijo Srbijo v vsakem mestu - Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju ... Predsednik se jim je zahvalil za obisk in jih povabil, naj ohranjajo srbski jezik in cirilico ter skrbijo za srbski narod, kjer koli že so, nato pa jim je dejal, da upa, da bodo še bolj ljubili Beograd in Srbijo ter jim podaril majhno pozornost - božične pakete.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja. Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Gruziji in v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne Cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.