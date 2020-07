Na bankomatih v tujini izberite dvig brez konverzije

Menjava v kune

Menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem so različni, zato se je priporočljivo o tem pozanimati pred menjavo gotovine. Pri Združenju bank Slovenije (ZBS) svetujejo uporabo plačilnih kartic na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa, saj so ti tečaji praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.

Isto velja za menjavo v menjalnicah ob meji. Preden se odločite, preverite veljavne tečaje.

Dvigovanje kun na bankomatu na Hrvaškem