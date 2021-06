Na Bavarskem žalujejo za žrtvami: 'To je bil napad na vse ljudi in vse vere'

Bavarska danes žaluje za žrtvami napada, v katerem je bilo ranjenih 15 ljudi, od tega pet huje. Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je odredil, da zastave spustijo na pol droga . "Dogodki so nepredstavljivi in šokantni," je dejal. Zahvalil se je prebivalcem, ki so se v petek poskušali soočiti s storilcem in ga zadržati v središču mesta.

Napada je osumljen 24-letni Somalijec, ki ga je policija obvladala in aretirala. Moški se je zdravil v psihiatrični bolnišnici. Za zdaj ni jasno, ali je osumljenec deloval iz islamističnih motivov ali je bil zmeden.

Policija je danes na novinarski konferenci potrdila, da so bile žrtve napada večinoma ženske, prav tako so ženske vse tri žrtve, ki so umrle za posledicami vbodnih ran, potem ko jih je napadalec zabodel v veleblagovnici. Neposredno pred napadom je osumljenec v trgovini povprašal po nožih, nato pa enega vzel iz izložbe, z njim zabodel prodajalko in jo smrtno poškodoval. V trgovini je umoril še dve ženski, nato pa napadel ljudi v banki in na ulici.

Ali je domnevni napadalec za žrtve namerno izbral ženske, še ni znano ali potrjeno, glede na trenutno stanje preiskave bi lahko šlo tudi za naključje.