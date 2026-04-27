Na blagoslovu motorjev v Novi Štifti zbirali prispevke za malega Jako

Da imajo tudi motoristi veliko srce, so pokazali ljubitelji svobode na dveh kolesih – ob blagoslovu motorjev v Novi Štifti so bili namreč dobrodelni. Zbor je bil posvečen malemu borcu Jaku Škofu iz Ribnice, ki se spopada z mišično distrofijo. Družini do zdravljenja, ki bi lahko upočasnilo njegovo bolezen, manjka še dobrih 500.000 evrov. Vsak motor, vsak prihod in vsak prispevek je pomenil korak bližje Jakovi priložnosti, da se mu nekega dne uresniči njegova največja želja.