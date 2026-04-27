Slovenija

Na blagoslovu motorjev v Novi Štifti zbirali prispevke za malega Jako

Sodražica, 27. 04. 2026 19.50 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Denis Malačič
Jaka Škof

Da imajo tudi motoristi veliko srce, so pokazali ljubitelji svobode na dveh kolesih – ob blagoslovu motorjev v Novi Štifti so bili namreč dobrodelni. Zbor je bil posvečen malemu borcu Jaku Škofu iz Ribnice, ki se spopada z mišično distrofijo. Družini do zdravljenja, ki bi lahko upočasnilo njegovo bolezen, manjka še dobrih 500.000 evrov. Vsak motor, vsak prihod in vsak prispevek je pomenil korak bližje Jakovi priložnosti, da se mu nekega dne uresniči njegova največja želja.

Če želite tudi vi pomagati malemu Jaki, pošljite SMS z besedo JAKA5 ali JAKA10 na 1919!

blagoslov motor motorji dobrodelnost jaka škof

'V takih incidentih se najprej varuje predsednika'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
27. 04. 2026 20.40
Škoda zbirati denar za take pohabljance, še posebej ker toliko košta, zdravilo pa je tak za pod vprašaj..
Odgovori
-1
0 1
Rde?a pesa in hren
27. 04. 2026 21.03
No taka izjava je vrhunska sramota. To bi moral moderator takoj ustavit. če bi se šlo za tvojega sina, pa n ebi bil probme, al kaj., Al kaj bi naredil s svojim "pohabljenim " sinom. Igra narave je igra narave. če se da pomagat naj se pomaga. Vsak življenje je sveto. kapito?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Ta trik spremeni navadno pijačo v popolno poletno osvežitev
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
