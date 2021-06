Na Bledu biologinja rešila 130 eksotičnih živali

Biologinji Niki Leben je uspelo rešiti 130 eksotičnih živali, ki jih je, potem ko so se jim nekdanji lastniki odpovedali, zbrala pod eno streho, tik ob Blejskem jezeru. Ko je morala biti zaradi ukrepov ob širjenju koronavirusa njena razstava zaprta in ni imela denarja niti za hrano za živali, so ji pomagali dobri ljudje in prostovoljci iz vse Slovenije. Del zbranega denarja je lahko vložila celo v prenovo prostorov.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:02 audio-control-play-line Iz 24UR: Lebnova rešila 130 eksotičnih živali 02:24 audio-control-play-line Iz SVETA: Razstava eksotičnih živali na Bledu icon-chevron-left icon-chevron-right