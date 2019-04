Na Bledu in v Bohinju dražje parkiranje

Bohinjski občinski svetniki so na prejšnji seji sprejeli sklep o določitvi javnih parkirnih površin ter višin parkirnin in letnih dovolilnic, v okviru katerega so določiti nove cene parkirnin v letošnjem letu. Za prihajajočo poletno sezono so dvignili cene parkirnih mest neposredno ob Bohinjskem jezeru za 50 centov, saj želijo območje jezera razbremeniti prometa. Tako bo tam po novem za uro parkiranja treba odšteti tri evre.

Hkrati z višjimi cenami parkiranja neposredno ob Bohinjskem jezeru, ki se dvigajo že tretje leto zapored, in bodo letošnje poletje že dvakrat višje kot pred dvema letoma, pa občina obiskovalcem ponuja tudi ugodna bolj oddaljena parkirišča in brezplačne prevoze z njih do jezera, ki bodo to poletje še bolj frekventni.

Bohinjski župan Jože Sodja je prepričan, da tudi ob vrhuncu poletne sezone v Bohinju ni preveč ljudi, je pa preveč vozil. "Bohinj je velik, kolikor je, in vemo, da parkirana vozila bremenijo prebivalce in turiste. Zato so cene ob jezeru res relativno visoke, bolj oddaljena parkirišča pa so ugodna, poleg tega z njih nudimo brezplačne prevoze," je pojasnil in dodal, da ljudi želijo na ta način prepričati, da bi začeli uporabljati bolj oddaljena parkirišča.

Na Bledu bo parkiranje po novem 2,5 evra na uro

Podobnih usmeritev kot Bohinj za umik prometa od jezera se loteva tudi Bled, ki postopoma ukinja parkirišča tik ob jezeru in omejuje dostop z vozili. Blejski občinski svetniki so ta teden v prvem branju obravnavali spremembe odloka o urejanju cestnega prometa v občini, po katerem se na občinskih parkiriščih v centru Bleda parkirnine zvišujejo z dveh evrov na 2,5 evra na uro.