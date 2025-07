Na Bledu odprli novo centralno parkirišče za 231 vozil

Na Bledu so pri Športnem parku Bledec odprli novo centralno parkirišče. Nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vredna investicija je trenutno največja v letošnjem letu, na občini pa so ob tem poudarili, da gre za pomembno pridobitev tako za občane kot tudi turiste.

Blejski grad je letos obiskalo že več kot 180.000 gostov. FOTO: Shutterstock icon-expand

Centralno parkirišče pri Športnem parku Bledec, ki je od središča Bleda oddaljeno deset minut hoje, bo sprejelo 231 vozil. Od tega je 15 mest namenjenih avtodomom, 11 pa invalidom. Poleg tega ima parkirišče tudi šest polnilnic za električna vozila, je na današnji novinarski konferenci pri novem parkirišču dejal blejski župan Anton Mežan. Novo centralno parkirišče je pomembno tako za občane kot tudi za turiste, je prepričan. "Za občanke in občane zagotovo zato, ker ne bo več toliko kroženja vozil po raznih ulicah in iskanja parkirnega mesta, saj verjamem, da bo teh 231 mest zadostovalo tudi za kakšne bolj obremenjene dneve na Bledu. Poleg tega pa seveda pomembna stvar za naše obiskovalke in obiskovalce, ker bodo točno vedeli, da če pridejo sem, da jih tukaj čaka električno kolo oziroma avtobus," je dejal.

Sledi še odprtje tri milijone evrov težke Ledne dvorane

S prihodnjim letom načrtujejo tudi uvedbo električnega minibusa Kavalir, ki bo obiskovalce od parkirišča peljal v druge dele Bleda. Vrednost investicije znaša okoli 1,6 milijona evrov, kar pomeni, da je centralno parkirišče največja letošnja investicija občine. To bo po županovih besedah veljalo do srede, ko bo sledilo odprtje prenovljene Ledene dvorane. Vrednost te investicije namreč znaša tri milijone evrov, pri čemer so na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejeli milijon evrov.

Novo parkirišče predstavlja eno pomembnejših investicij v zadnjih dveh desetletjih na Bledu, vezano na usmerjanje turističnih tokov, pa je poudaril direktor Javnega zavoda Turizem Bled Blaž Veber. "To ni zgolj parkirišče. Rečemo lahko, da je to kar nekakšno centralno trajnostno mobilno stičišče," je dejal. Velik pritisk na Bled predstavljajo tudi dnevni obiskovalci, ki so nastanjeni v bližnjih kampih Šobec in River Camping Bled. "3000 ljudi tam dnevno migrira tudi na Bled. Da onemogočimo ali pa vsaj zmanjšamo ta pritisk z osebnimi vozili, skupaj z občino Radovljica, s Turizmom Bled in pa s Turizmom Radovljica uvajamo novo avtobusno linijo, ki bo v času poletja povezovala Bled in Radovljico," je povedal.

Novega centralnega parkirišča, ki se nahaja v bližini Blejskega gradu, se veselijo tudi na Zavodu za kulturo Bled. Želijo si, da bi se v prihodnosti na grad prihajalo z organiziranim prevozom, peš in pa s kolesi namesto z lastnimi osebnimi avtomobili, je poudarila direktorica zavoda Lea Ferjan. Po njenih besedah je Blejski grad v prvi polovici leta obiskalo približno toliko gostov kot v tem obdobju lani, ko so jih zabeležili 183.000.

Prenovo potrebuje tudi blejsko Grajsko kopališče