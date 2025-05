Na Bledu se razlegajo zvoki harmonik

Vikend harmonik se je začel s tekmovanjem Zlata harmonika, jutri pa se bo že devetič odvil dogodek Harmonike ob Blejskem jezeru. Točno opoldne se bo na jezerski promenadi zvrstilo okoli 400 harmonikarskih skupin in posameznikov, ki bodo ob veduti Blejskega jezera in otoka skupinsko igrali Avsenikovi Otoček sredi jezera in Na Golici, ter Čebelarja Lojzeta Slaka.