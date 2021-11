Na Bledu za preusmeritev izvirskih voda s čistilne naprave v jezero

Na blejsko čistilno napravo po mešanem kanalu pritekajo velike količine izvirskih in meteornih voda. Ob večjih deževjih zato mešane vode preko razbremenilnikov stečejo neposredno v potoke. Te mešane vode so sicer zelo razredčene in koncentracija fekalnih voda v njih ni velika, zato je okoljevarstvenim pravilnikom in standardom zadoščeno, vendar pa to vseeno ni v redu, je prepričan Franci Pavlič iz službe za infrastrukturo in investicije na blejski občinski upravi.

"Že večkrat smo pisali na ministrstvo za okolje in prostor, da bi izvirske vode začeli izločati in bi tekle neposredno v jezero, vendar nam tega ne dovolijo," je povedal Pavlič. Pojasnil je, da je nekoč že bilo tako, da so izvirske vode tekle v jezero, vendar so jih kasneje ob gradnji mešanih kanalov usmerjali vanje, da bi redčile fekalno vodo in bi se čim bolj razredčene zlivale v Savo, saj čistilnih naprav takrat še ni bilo.