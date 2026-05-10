Na Bledu hkrati zazvenelo več kot 400 harmonik

Prireditev Harmonike ob Blejskem jezeru je bila prvič organizirana leta 2013 na pobudo aktualnega blejskega župana Antona Mežana in podžupana Iztoka Pesrla.
Dopoldne so bili na vrsti nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov, po uvodnem segrevanju pa je opoldne sledila skupinska izvedba skladb Otoček sredi jezera in Na Golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelar Ansambla Lojzeta Slaka.
Ob 14. uri je na pot krenila povorka harmonik, ki se je vila od Veslaške do Jezerske promenade, sledil pa je še nastop Ansambla Svizci.
Svetovni dan harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, je sicer posvečen spominu na leto 1829, ko je dunajski mojster Cyrill Demian uradno patentiral prvi instrument s tem imenom. Pobudo za mednarodno obeleževanje je leta 2009 podala Mednarodna konfederacija harmonikarjev, ki deluje pod okriljem Unesca, da bi osvetlili tehnično kompleksnost in slogovno širino tega instrumenta.
Na velenjski Visti bo 17. maja osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju instrumenta. Organizatorji Praznika harmonike so si zastavili cilj, da zberejo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki sta jo ustvarila brata Avsenik in velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Po podatkih nemške organizacije za varovanje avtorskih pravic GEMA je bila izvedena večmilijonkrat.
