Na Bledu hkrati zazvenelo več kot 400 harmonik

Prireditev Harmonike ob Blejskem jezeru je bila prvič organizirana leta 2013 na pobudo aktualnega blejskega župana Antona Mežana in podžupana Iztoka Pesrla.

Dopoldne so bili na vrsti nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov, po uvodnem segrevanju pa je opoldne sledila skupinska izvedba skladb Otoček sredi jezera in Na Golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelar Ansambla Lojzeta Slaka.

Ob 14. uri je na pot krenila povorka harmonik, ki se je vila od Veslaške do Jezerske promenade, sledil pa je še nastop Ansambla Svizci.