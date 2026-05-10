Slovenija

Na Bledu hkrati zazvenelo več kot 400 harmonik

Bled, 10. 05. 2026 14.58 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
U.Z. STA
Harmonike ob Blejskem jezeru

Ob svetovnem dnevu harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, je Bled te dni v znamenju narodnozabavne glasbe. Tradicionalne prireditve Harmonike ob Blejskem jezeru s povorko se danes udeležuje več kot 400 harmonikarjev. Opoldne so skupinsko zaigrali Otoček sredi jezera in Na Golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelar Ansambla Lojzeta Slaka.

Prireditev Harmonike ob Blejskem jezeru je bila prvič organizirana leta 2013 na pobudo aktualnega blejskega župana Antona Mežana in podžupana Iztoka Pesrla

Dopoldne so bili na vrsti nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov, po uvodnem segrevanju pa je opoldne sledila skupinska izvedba skladb Otoček sredi jezera in Na Golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelar Ansambla Lojzeta Slaka. 

Ob 14. uri je na pot krenila povorka harmonik, ki se je vila od Veslaške do Jezerske promenade, sledil pa je še nastop Ansambla Svizci.

Svetovni dan harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, je sicer posvečen spominu na leto 1829, ko je dunajski mojster Cyrill Demian uradno patentiral prvi instrument s tem imenom. Pobudo za mednarodno obeleževanje je leta 2009 podala Mednarodna konfederacija harmonikarjev, ki deluje pod okriljem Unesca, da bi osvetlili tehnično kompleksnost in slogovno širino tega instrumenta.

Na velenjski Visti bo 17. maja osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju instrumenta. Organizatorji Praznika harmonike so si zastavili cilj, da zberejo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki sta jo ustvarila brata Avsenik in velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Po podatkih nemške organizacije za varovanje avtorskih pravic GEMA je bila izvedena večmilijonkrat.

bled harmonike

24ur.com Na Bledu se razlegajo zvoki harmonik
24ur.com Kar 450 harmonik hkrati zazvenelo na promenadi Blejskega jezera
24ur.com Srečanje harmonikarjev na Bledu združilo približno 400 glasbenikov
24ur.com Družina Avsenik: V Sloveniji je harmonika še vedno kraljica
24ur.com Na Bledu zadonelo 400 harmonik: 'Prav je, da imamo Slovenci tak dogodek'
24ur.com Kdo najboljši harmonikar je v deželi tej?
24ur.com Ob idiličnem velenjskem jezeru že druga edicija festivala Overlake
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
10. 05. 2026 16.34
Danes na Bledu še harmonika (okupcija s severa) ze prihodnje leto pa mega koncert Thompsona in odplesan dunajski valček Urške in Janeza na odru ob spremljavi Ana Kninska Kraljica ali pa Čavoglave!
Odgovori
+1
1 0
Nenil
10. 05. 2026 16.30
Kaj smo imeli pred 1 sv. vojno skupnega z balkanci. Prav nič in tako naj tudi ostane
Odgovori
0 0
Nenil
10. 05. 2026 16.28
bolni jugonostalgiki, da bi vsi dobili drisko ob poslušanju naše harmonike. Živel zavedni slovenec
Odgovori
0 0
4krogci
10. 05. 2026 16.31
Misles avstrijske harmonike?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
10. 05. 2026 16.18
Ta desni bi raje na hipodromu pri susjedih poslušal narodno musko..
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
10. 05. 2026 16.32
Torej si ti desni?
Odgovori
0 0
Perrun
10. 05. 2026 16.16
uf, zame je že ena preveč :)))
Odgovori
-2
0 2
nemski_ovcar
10. 05. 2026 15.51
Bravo
Odgovori
+4
4 0
2mt8
10. 05. 2026 15.49
V Ljubljani pa trubaći...
Odgovori
+6
6 0
4krogci
10. 05. 2026 15.52
Bomo odgovoril v duhu desnih...v Lj je nastopov trubačev zgolj in samo 10%..ostalo je pa harmonika......še čez tromostovje vec nemores it normalno brez da ti en zapitek fuša na njo!
Odgovori
-4
2 6
4krogci
10. 05. 2026 15.46
ni cudno da sta se konja prestrasla in prevrlna kocijo in poskodovala turistki!!
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
10. 05. 2026 15.40
Sds veselica na prostem!
Odgovori
+0
4 4
BBcc
10. 05. 2026 15.44
To nima veze z SDS!
Odgovori
+3
5 2
4krogci
10. 05. 2026 16.00
Kjer je harmonika tam ima SDS prste zravn....ostali vedo da harmonika ni slovenski inštrument ampak so okupatorji jo vsilili!!
Odgovori
-3
1 4
anjerd
10. 05. 2026 15.39
pa kajmantrate ljudi s temi mehi
Odgovori
+0
2 2
Masturbator
10. 05. 2026 15.37
Kmetavzarji! In nekateri se vedno midslijo, da je harmonika slovenska! :)))))))))))))))
Odgovori
+5
5 0
markan3
10. 05. 2026 15.43
kaj, a ni slovenska, kako to ❓😁
Odgovori
-2
0 2
Jezna lepookica
10. 05. 2026 15.22
Naslednjo nedeljo jih bo v Velenju zazvenelo več kot 3000.
Odgovori
+3
6 3
4krogci
10. 05. 2026 15.47
A u Velenju? a bodo na tri prste harmoniko sviral? hahha
Odgovori
+3
3 0
