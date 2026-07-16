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Kako nastane čarobni prizor na Blejskem jezeru?

Bled, 16. 07. 2026 20.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Lučke na Blejskem jezeru

Na Blejskem jezeru bo znova zažarelo na tisoče drobnih lučk. Za tem čarobnim prizorom pa stoji en sam človek – 78-letni Andrej Vidic, ki že več kot pol stoletja iz navadnih jajčnih lupin z neizmerno potrpežljivostjo ustvarja simbol ene najlepših blejskih tradicij. Koliko jajčnih lupin je potrebnih za ta edinstven dogodek, koliko ur dela je vloženih v vsako lučko in kdo bo nekoč nadaljeval družinsko tradicijo?

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