Slovenija
Kako nastane čarobni prizor na Blejskem jezeru?
Na Blejskem jezeru bo znova zažarelo na tisoče drobnih lučk. Za tem čarobnim prizorom pa stoji en sam človek – 78-letni Andrej Vidic, ki že več kot pol stoletja iz navadnih jajčnih lupin z neizmerno potrpežljivostjo ustvarja simbol ene najlepših blejskih tradicij. Koliko jajčnih lupin je potrebnih za ta edinstven dogodek, koliko ur dela je vloženih v vsako lučko in kdo bo nekoč nadaljeval družinsko tradicijo?
Dominvrt.si Nepojasnjen 'čudež' rajskega otoka: čarobna optična iluzija, ki je postala globalni pojav
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