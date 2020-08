Na strateškem forumu poleg trojke Janša-Orban-Vučić še štirje predsedniki vlad

Na Bledu je za jutrišnji veliki dogodek že vse pripravljeno, nekateri gostje pa so že prispeli. Med njimi je tudi visoki predstavnik Evropske unije za skupno zunanjo in varnostno politikoJoseph Borell, ki je po besedahAnžeta Logarja v Slovenijo prišel že nekaj dni prej, da bi lahko še malo planinaril. Čeprav v okrnjeni zasedbi, bodo na letošnjem forumu pomembne tematike: od kibernetske varnosti in digitalizacije do prihodnosti po pandemiji in brexitu."Pandemija je pokazala, da digitalna srečanja ne morejo nadomestiti srečanj v živo, se pravi pristnega človeškega kontakta. V tem kontekstu smo si prizadevali, da bi čim več gostov, ki bodo sodelovali na Bled Strategic Forumu, prišlo v Slovenijo," pojasnjuje Peter Grk,generalni sekretar BSF.

Na Bledu se bo jutri srečalo kar sedem predsednikov vlad: kolega Janez Janša in Viktor Orban, Andrej Plenković ter češki, poljski in bolgarski premier. Preko digitalne platforme se bo iz Italije javljal tudi premier Giuseppe Conte. Prav tako bosta svoje misli na glavnem panelu predstavila predsednik države Borut Pahor in srbski predsednik Aleksandar Vučić.