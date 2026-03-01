Slovenci v Dubaju: Sredi noči smo dobili opozorilo, da se moramo skriti

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu v 24 urah za informacije in nasvete obrnilo več sto Slovencev in Slovenk. "V Izraelu je okoli 100 slovenskih državljanov, večinoma gre za rezidente, še večje število pa se nam jih je javilo iz Združenih Arabskih Emiratov. Tu gre predvsem za tiste, ki so obtičali na letališču v Dubaju; po naši oceni gre za okoli 200 slovenskih državljanov," je dejal vodja konzularnega sektorja na ministrstvu Viktor Mlakar. V Iranu se medtem po njihovih trenutnih informacijah ne nahaja noben slovenski državljan, ki bi bil tam začasno.

Zračni prostor je ob zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu začasno zaprt, zato prihaja tudi do odpovedi letov. Mlakar je sicer dejal, da je tu tudi kopenska alternativa, a da je zaradi poteka vojaških operacij slovenskim državljanom ne morejo priporočiti, saj ne morejo zagotoviti, da bi bila takšna pot varna. Prebivalcem zato svetujejo, naj ne zapuščajo stavb, naj se ne nahajajo na nevarnih krajih, prav tako pa naj spremljajo tudi obvestila, če se bo zračni prostor odprl in se bodo pojavile možnosti za zapustitev države z letalom. Dodatno priporočajo, naj državljani ostanejo v stiku z ministrstvom in naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Na ministrstvu pojasnjujejo, da tako oni kot uslužbenci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih neprestano odgovarjajo na telefonske klice, ob čemer prosijo za potrpežljivost, saj so telefoni zasedeni. Državljanom in državljankam pa odgovarjajo tudi na elektronska sporočila.

Fajonova: Tveganje vojne širšega regionalnega spopada je veliko

Pozno popoldne je izjavo za javnost glede razmer na Bližnjem vzhodu v luči izraelsko-ameriškega napada na Iran podala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Povedala je, da se zaključuje videokonferenca, izredno zasedanje zunanjih ministrov EU, pod vodstvom Kaje Kallas, ki je bilo namenjeno pregledu izrednih razmer na Bližnjem vzhodu. "Razmere so precej kritične, vse države so zaskrbljene. Tudi jaz sem v imenu Slovenije obsodila vojaško zaostrovanje na Bližnjem vzhodu, uporabo sile tako ZDA kot Izraela in povračilne ukrepe Irana po vsej regiji. To vse ogroža življenja nedolžnih civilistov in ima zelo resne posledice za mednarodni mir in varnost." V kratkem bodo sklicali izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav in segli širše v globalni svet med partnerje, da poskušajo zagotoviti, da pride do deeskalacije razmer, spoštovanja mednarodnega prava in zaščite civilistov. "Tveganje vojne širšega regionalnega spopada je veliko, napovedi niso preveč spodbudne, zdi se, da je več vprašanj kot odgovorov v regiji, ne vemo, koliko dni bo ta vojna še trajala. Vsi smo se strinjali, da je nujno pozivanje k takojšnji deeskalaciji in vsem vpletenim k zadržanosti in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava." Slovenija bo po njenih besedah še naprej podpirala iransko ljudstvo, ki se bori za dostojanstvo in le oni lahko odločajo o svoji prihodnosti.

Fajonova je tudi vodila sestanek za krizno odzivanje skupine – v širši regiji je namreč obtičalo veliko število Slovenk in Slovencev. "Zračni prostor je zaprt, zato tudi znotraj držav EU poteka redna koordinacija. Ves čas smo v dogovoru. Ko bo mogoče ljudem kakorkoli pomagati in jih varno pripeljati do doma, jim bomo to seveda nudili v koordinaciji z drugimi državami," je zagotovila. Je pa ob tem dodala, da je njihovo sporočilo državljanom in državljankam v regiji ta hip, naj sledijo potovalnim nasvetom agencij, letalskih družb, predvsem pa, naj bodo na varnem, naj se zadržujejo v notranjosti, ne blizu oken, ter naj spremljajo lokalne nasvete. Poudarila je še, da je zračni prostor nad državami trenutno zaprt in da je težko napovedati, kdaj se bo odprl, "zato ta hip ni mogoča nikakršna nacionalna evakuacija". "Poteka pa koordinacija med državami članicami," je zagotovila.

53 Slovencev z agencijo v Dubaju

Prav na morebitno evakuacijo prek Omana sicer upajo tudi nekateri Slovenci, ki so zaradi zaprtja zračnega prostora obtičali v Dubaju. Kot nam je povedal Andrej Klemenak s turistične agencije Pozejdon, je z njihovo agencijo na Bližnji vzhod odpotovalo 53 Slovencev. Predvsem pa si želijo, da bi Slovenija v trenutku, ko se bo zračni prostor ponovno odprl, poskrbela za povratek državljanov v Slovenijo. "Včeraj zjutraj smo zapustili križarko, takrat je bilo še vse normalno. Nato smo odšli v nakupovalno središče Emirates Mall, kjer so začele prihajati informacije o napadu Izraela na Iran, letalske družbe pa so začele odpovedovati lete," nam je povedal. Do večera tako niso vedeli, ali bo Turkish Airlines danes, ko bi se morali vrniti, letel ali ne. Včeraj popoldne so odšli še na izlet v puščavo proti omanski meji, kjer so ob beduinski večerji na nebu zagledali rakete. "Opazovali smo rakete nad Dubajem, ko pa smo se vrnili v mesto, je bilo slišati tudi veliko eksplozij," je povedal Klemenak. Sredi noči pa je Slovence, ki so obtičali v Emiratih, prebudil glasen telefonski alarm za evakuacijo. "V nekaterih dubajskih hotelih je nastala prava panika, starejši, ki se ne morejo hitro premikati, so jokali, gledali smo prestrašene obraze otrok in dojenčkov v naročju staršev," pripovedujejo. "Ko dobiš ob enih ponoči opozorilo na telefon, da se moraš skriti, postaneš paničen," pravi Slovenka Alja Unger, Boštjan Unger pa: "Marsikaj sem doživel, ampak to je pa noro. Ni besed. Ženi je bilo slabo. Samo poslušaš, če boš kje kaj zaslišal, ne upaš niti skozi okno pogledati. Srh te spreleti."

Dan kasneje je počilo na letališču v Abu Dabiju, raketa je zadela tudi del terminala dubajskega letališča. "Enega od varnostnikov sem vprašala, ali gremo lahko varno ven. Rekel je, da je," pripoveduje Slovenka Andreja Počkaj, ki ni vedela, kako lahko kljub neprestanemu odzvananju eksplozij življenje teče dalje. Domačini slovenske turiste mirijo. Kot pripovedujejo Slovenci, prebivalci Združenih Arabskih Emiratov zaupajo vojski, ki bo poskrbela za njihovo varnost.

'Za zdaj informacij o evakuacijskih letih še ni'

"Neposrednih napadov na civilne objekte za zdaj ni, a ob prestrezanju raket prihaja do eksplozij in posledične škode. Vzdušje je zelo napeto, vsake toliko se nekje pokadi, slišijo se eksplozije in vidimo lahko rakete. Vsi so zelo prestrašeni," je povedal Klemenak. V njegovi skupini vsi spremljajo medijska poročila ter si v skupini Viber predajajo informacije. Zadržujejo se sicer v bližini hotela, saj velja priporočilo o izogibanju javnih mest. Poudaril je, da je za slovenske goste poskrbljeno ter da jim vsak dan sproti podaljšujejo nastanitev, čeprav so hoteli polni, saj je v Dubaju obtičalo veliko ljudi.

Zračni prostor v Združenih Arabskih Emiratih, Katarju in Bahrajnu je zaprt, prav tako meja z Omanom, zato komercialni leti ne potekajo. "Od lokalnih oblasti dobivamo zelo skope informacije, večinoma prek naše partnerske turistične agencije. V stiku smo tudi z ministrstvom za zunanje zadeve in slovenskim veleposlaništvom v Abu Dabiju, a za zdaj konkretnih informacij o evakuacijskih letih še ni," je dodal.

Ustavljena pomembna letalska vozlišča

A težav s povratkom domov nimajo zgolj tisti, ki so odpotovali v katero od držav na Bližnjem vzhodu. Ustavljeni so namreč vsi tranziti prek Dubaja in Katarja, ki sta pomembni letalski vozlišči. Bralka nam je povedala, da ima njihova družina težave pri povratku v Evropo tudi iz Vietnama. Letalska družba Qatar Airways je namreč po njenih besedah po odpovedi leta v Zagreb prek Dohe postala neodzivna, prav tako naj bi zaprli njihove poslovalnice na letališču. "Ni jih več na spregled. Tudi drugo letališko osebje nas odpravlja. Prejeli nismo nobene pomoči, ne vode ne hrane, o hotelu ali letalski povezavi nočejo niti slišati," je opisala težave, v katerih se je znašla njena družina.

Mlakar je potrdil, da prejemajo na ministrstvu tudi klice z drugih lokacij, ki niso neposredno ogrožene, kot je na primer Hongkong, a so nekatere letalske družbe potnikom zaradi bojnih aktivnosti na Bližnjem vzhodu odpovedale lete. Na ministrstvu v primeru odpovedi leta svetujejo, naj se državljani za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo, ali na letalsko družbo. V primeru, da se nahajajo v Izraelu ali Iranu, pa naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti.

Dvignili stopnjo tveganja potovanj

Že včeraj zjutraj so na ministrstvu sprožili postopek konzularnega kriznega odzivanja zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. "Začeli smo izvajati komunikacijo in podporo našim državljanom, ki se nahajajo v regiji. To vključuje tudi koordinacijo z vsemi našimi veleposlaništvi v tej regiji. In tudi koordinacija na ravni EU," je pojasnil Mlakar. Že dan pred tem pa so tudi dvignili stopnje tveganja za države na tem območju. Vodja konzularnega sektorja je opomnil, da je imela večina držav že pred tem rdečo ali celo črno stopnjo nevarnosti, dodatno pa so zaostrili nasvete za potovanja v druge bližnje države, ki sicer niso bile neposredno ogrožene, a je tja zaradi razmer oteženo potovanje. "Odsvetujemo vsa nenujna turistična potovanja v celotno regijo Bližnjega vzhoda," je poudaril Mlakar. Poslovanje veleposlaništev Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je trenutno omejeno le na nujno pomoč.