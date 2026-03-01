Naslovnica
Slovenija

Slovenci v Dubaju: Sredi noči smo dobili opozorilo, da se moramo skriti

Dubaj, 01. 03. 2026 12.09 pred 14 urami 7 min branja 319

Avtor:
Maja Pavlin Urša Zupan
Slovenka v Dubaju

Zračni prostor nad Bližnjim vzhodom je zaprt, možnosti za varno zapustitev regije praktično ni. "V soboto zjutraj je bilo še vse v redu, nato so se začele zadeve zaostrovati. Iz minute v minuto je bilo bolj napeto," nam je opisal turistični vodič, ki je z dvema skupinama 53 Slovencev obtičal v Dubaju. Zunanje ministrstvo je sicer potrdilo, da je slovenskih državljanov v regiji še veliko več: okoli 100 se jih nahaja v Izraelu, okoli 200 pa v Združenih Arabskih Emiratih. Izjavo za javnost je podala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je povedala, da je tveganje vojne širšega regionalnega spopada veliko, napovedi pa niso preveč spodbudne. "Težko je napovedati, kdaj se bo zračni prostor odprl, zato ta hip ni mogoča nikakršna nacionalna evakuacija," je dejala.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Zaprtje zračnega prostora
    03:03
    Iz 24UR: Zaprtje zračnega prostora
  • Iz 24UR: Alarm sredi noči
    04:39
    Iz 24UR: Alarm sredi noči
  • Slovenci obtičali v Dubaju (Vir: Bralci)
    01:06
    Slovenci obtičali v Dubaju (Vir: Bralci)

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in na diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije po svetu se je zaradi razmer na Bližnjem vzhodu v 24 urah za informacije in nasvete obrnilo več sto Slovencev in Slovenk.

"V Izraelu je okoli 100 slovenskih državljanov, večinoma gre za rezidente, še večje število pa se nam jih je javilo iz Združenih Arabskih Emiratov. Tu gre predvsem za tiste, ki so obtičali na letališču v Dubaju; po naši oceni gre za okoli 200 slovenskih državljanov," je dejal vodja konzularnega sektorja na ministrstvu Viktor Mlakar.

V Iranu se medtem po njihovih trenutnih informacijah ne nahaja noben slovenski državljan, ki bi bil tam začasno.

Zračni prostor je ob zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu začasno zaprt, zato prihaja tudi do odpovedi letov. Mlakar je sicer dejal, da je tu tudi kopenska alternativa, a da je zaradi poteka vojaških operacij slovenskim državljanom ne morejo priporočiti, saj ne morejo zagotoviti, da bi bila takšna pot varna.

Prebivalcem zato svetujejo, naj ne zapuščajo stavb, naj se ne nahajajo na nevarnih krajih, prav tako pa naj spremljajo tudi obvestila, če se bo zračni prostor odprl in se bodo pojavile možnosti za zapustitev države z letalom. Dodatno priporočajo, naj državljani ostanejo v stiku z ministrstvom in naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da tako oni kot uslužbenci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih neprestano odgovarjajo na telefonske klice, ob čemer prosijo za potrpežljivost, saj so telefoni zasedeni. Državljanom in državljankam pa odgovarjajo tudi na elektronska sporočila.

Fajonova: Tveganje vojne širšega regionalnega spopada je veliko

Pozno popoldne je izjavo za javnost glede razmer na Bližnjem vzhodu v luči izraelsko-ameriškega napada na Iran podala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Povedala je, da se zaključuje videokonferenca, izredno zasedanje zunanjih ministrov EU, pod vodstvom Kaje Kallas, ki je bilo namenjeno pregledu izrednih razmer na Bližnjem vzhodu. "Razmere so precej kritične, vse države so zaskrbljene. Tudi jaz sem v imenu Slovenije obsodila vojaško zaostrovanje na Bližnjem vzhodu, uporabo sile tako ZDA kot Izraela in povračilne ukrepe Irana po vsej regiji. To vse ogroža življenja nedolžnih civilistov in ima zelo resne posledice za mednarodni mir in varnost."

V kratkem bodo sklicali izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav in segli širše v globalni svet med partnerje, da poskušajo zagotoviti, da pride do deeskalacije razmer, spoštovanja mednarodnega prava in zaščite civilistov.

"Tveganje vojne širšega regionalnega spopada je veliko, napovedi niso preveč spodbudne, zdi se, da je več vprašanj kot odgovorov v regiji, ne vemo, koliko dni bo ta vojna še trajala. Vsi smo se strinjali, da je nujno pozivanje k takojšnji deeskalaciji in vsem vpletenim k zadržanosti in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava."

Slovenija bo po njenih besedah še naprej podpirala iransko ljudstvo, ki se bori za dostojanstvo in le oni lahko odločajo o svoji prihodnosti.

Fajonova je tudi vodila sestanek za krizno odzivanje skupine – v širši regiji je namreč obtičalo veliko število Slovenk in Slovencev. "Zračni prostor je zaprt, zato tudi znotraj držav EU poteka redna koordinacija. Ves čas smo v dogovoru. Ko bo mogoče ljudem kakorkoli pomagati in jih varno pripeljati do doma, jim bomo to seveda nudili v koordinaciji z drugimi državami," je zagotovila.

Je pa ob tem dodala, da je njihovo sporočilo državljanom in državljankam v regiji ta hip, naj sledijo potovalnim nasvetom agencij, letalskih družb, predvsem pa, naj bodo na varnem, naj se zadržujejo v notranjosti, ne blizu oken, ter naj spremljajo lokalne nasvete.

Poudarila je še, da je zračni prostor nad državami trenutno zaprt in da je težko napovedati, kdaj se bo odprl, "zato ta hip ni mogoča nikakršna nacionalna evakuacija". "Poteka pa koordinacija med državami članicami," je zagotovila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

53 Slovencev z agencijo v Dubaju

Prav na morebitno evakuacijo prek Omana sicer upajo tudi nekateri Slovenci, ki so zaradi zaprtja zračnega prostora obtičali v Dubaju. Kot nam je povedal Andrej Klemenak s turistične agencije Pozejdon, je z njihovo agencijo na Bližnji vzhod odpotovalo 53 Slovencev.

Predvsem pa si želijo, da bi Slovenija v trenutku, ko se bo zračni prostor ponovno odprl, poskrbela za povratek državljanov v Slovenijo. "Včeraj zjutraj smo zapustili križarko, takrat je bilo še vse normalno. Nato smo odšli v nakupovalno središče Emirates Mall, kjer so začele prihajati informacije o napadu Izraela na Iran, letalske družbe pa so začele odpovedovati lete," nam je povedal. Do večera tako niso vedeli, ali bo Turkish Airlines danes, ko bi se morali vrniti, letel ali ne.

Včeraj popoldne so odšli še na izlet v puščavo proti omanski meji, kjer so ob beduinski večerji na nebu zagledali rakete. "Opazovali smo rakete nad Dubajem, ko pa smo se vrnili v mesto, je bilo slišati tudi veliko eksplozij," je povedal Klemenak.

Sredi noči pa je Slovence, ki so obtičali v Emiratih, prebudil glasen telefonski alarm za evakuacijo. "V nekaterih dubajskih hotelih je nastala prava panika, starejši, ki se ne morejo hitro premikati, so jokali, gledali smo prestrašene obraze otrok in dojenčkov v naročju staršev," pripovedujejo.

"Ko dobiš ob enih ponoči opozorilo na telefon, da se moraš skriti, postaneš paničen," pravi Slovenka Alja Unger, Boštjan Unger pa: "Marsikaj sem doživel, ampak to je pa noro. Ni besed. Ženi je bilo slabo. Samo poslušaš, če boš kje kaj zaslišal, ne upaš niti skozi okno pogledati. Srh te spreleti."

Preberi še Ameriški vojaki ubiti v Kuvajtu, plameni v Teheranu

Dan kasneje je počilo na letališču v Abu Dabiju, raketa je zadela tudi del terminala dubajskega letališča. "Enega od varnostnikov sem vprašala, ali gremo lahko varno ven. Rekel je, da je," pripoveduje Slovenka Andreja Počkaj, ki ni vedela, kako lahko kljub neprestanemu odzvananju eksplozij življenje teče dalje.

Domačini slovenske turiste mirijo. Kot pripovedujejo Slovenci, prebivalci Združenih Arabskih Emiratov zaupajo vojski, ki bo poskrbela za njihovo varnost.

'Za zdaj informacij o evakuacijskih letih še ni'

"Neposrednih napadov na civilne objekte za zdaj ni, a ob prestrezanju raket prihaja do eksplozij in posledične škode. Vzdušje je zelo napeto, vsake toliko se nekje pokadi, slišijo se eksplozije in vidimo lahko rakete. Vsi so zelo prestrašeni," je povedal Klemenak.

V njegovi skupini vsi spremljajo medijska poročila ter si v skupini Viber predajajo informacije. Zadržujejo se sicer v bližini hotela, saj velja priporočilo o izogibanju javnih mest.

Poudaril je, da je za slovenske goste poskrbljeno ter da jim vsak dan sproti podaljšujejo nastanitev, čeprav so hoteli polni, saj je v Dubaju obtičalo veliko ljudi.

Zračni prostor v Združenih Arabskih Emiratih, Katarju in Bahrajnu je zaprt, prav tako meja z Omanom, zato komercialni leti ne potekajo. "Od lokalnih oblasti dobivamo zelo skope informacije, večinoma prek naše partnerske turistične agencije. V stiku smo tudi z ministrstvom za zunanje zadeve in slovenskim veleposlaništvom v Abu Dabiju, a za zdaj konkretnih informacij o evakuacijskih letih še ni," je dodal.

Ustavljena pomembna letalska vozlišča

A težav s povratkom domov nimajo zgolj tisti, ki so odpotovali v katero od držav na Bližnjem vzhodu. Ustavljeni so namreč vsi tranziti prek Dubaja in Katarja, ki sta pomembni letalski vozlišči.

Bralka nam je povedala, da ima njihova družina težave pri povratku v Evropo tudi iz Vietnama. Letalska družba Qatar Airways je namreč po njenih besedah po odpovedi leta v Zagreb prek Dohe postala neodzivna, prav tako naj bi zaprli njihove poslovalnice na letališču. "Ni jih več na spregled. Tudi drugo letališko osebje nas odpravlja. Prejeli nismo nobene pomoči, ne vode ne hrane, o hotelu ali letalski povezavi nočejo niti slišati," je opisala težave, v katerih se je znašla njena družina.

Preberi še Odpovedanih več tisoč letov zaradi napadov na Iran

Mlakar je potrdil, da prejemajo na ministrstvu tudi klice z drugih lokacij, ki niso neposredno ogrožene, kot je na primer Hongkong, a so nekatere letalske družbe potnikom zaradi bojnih aktivnosti na Bližnjem vzhodu odpovedale lete.

Na ministrstvu v primeru odpovedi leta svetujejo, naj se državljani za nadaljnje napotke obrnejo na turistično agencijo, s katero potujejo, ali na letalsko družbo. V primeru, da se nahajajo v Izraelu ali Iranu, pa naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti.

Dvignili stopnjo tveganja potovanj

Že včeraj zjutraj so na ministrstvu sprožili postopek konzularnega kriznega odzivanja zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. "Začeli smo izvajati komunikacijo in podporo našim državljanom, ki se nahajajo v regiji. To vključuje tudi koordinacijo z vsemi našimi veleposlaništvi v tej regiji. In tudi koordinacija na ravni EU," je pojasnil Mlakar.

Že dan pred tem pa so tudi dvignili stopnje tveganja za države na tem območju. Vodja konzularnega sektorja je opomnil, da je imela večina držav že pred tem rdečo ali celo črno stopnjo nevarnosti, dodatno pa so zaostrili nasvete za potovanja v druge bližnje države, ki sicer niso bile neposredno ogrožene, a je tja zaradi razmer oteženo potovanje.

"Odsvetujemo vsa nenujna turistična potovanja v celotno regijo Bližnjega vzhoda," je poudaril Mlakar.

Poslovanje veleposlaništev Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je trenutno omejeno le na nujno pomoč.

V primeru nujne konzularne pomoči lahko Slovenci in Slovenke kontaktirajo pristojno predstavništvo Slovenije v tujini (Združeni Arabski Emirati, Izrael, Egipt): https://gov.si/predstavnistva/ in https://gov.si/drzave/ ali dežurno službo ministrstva na telefon 01/478-2219.

Kontakti za nujno konzularno pomoč

Veleposlaništvo v Abu Dabiju:

- dežurni številki: +971503541079 in +971 501921637

- elektronska pošta: sloembassy.abudhabi@gov.si

Veleposlaništvo v Tel Avivu:

- dežurna številka: +972 54 451 6076

- elektronska pošta: sloembassy.telaviv@gov.si

Veleposlaništvo v Kairu:

- dežurna številka: +201225665004

- elektronska pošta: sloembassy.cairo@gov.si

Poglavja:
KOMENTARJI319

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
02. 03. 2026 11.12
Ostani dol ko koš...
Odgovori
+1
1 0
Banion
02. 03. 2026 10.54
američani so napovedovali napad, umikali osebje iz veleposlaništev, te agencije pa rinejo tja doli, se ni dalo počakati par dni, da sem zraven jih popovratku domov tožim za prestani strah in ogrožanje življenja
Odgovori
0 0
pingvinislo5
02. 03. 2026 10.51
joj bože mili, kje ste to antipatično andrejo počkaj potegnili ven.
Odgovori
+1
1 0
geemale
02. 03. 2026 10.27
sicer je a tole vrhunski dopust.... kaj takega ne doživiš vsak da, jaz nebi hotel domov pa če me podijo. Ampak seveda, če po štajersko jemlješ puf da pripoveduješ kje si bil.....
Odgovori
+0
1 1
geemale
02. 03. 2026 10.24
na Flightaware se lepo vidi, da Riyadsko letališče deluje na polno.... lahko bi jih napokali na en avtobus, 5 ur in piči.... v kairo, istanbul... ampak jasno, kdo bo plačal... zdaj pa kot ponavadi moledujejo pri švicarjih, italijanih...
Odgovori
+1
1 0
pingvinislo5
02. 03. 2026 10.52
ja, plačajo naj turisti. to so zapleti, ki se ti lahko zgodijo na potovanju.
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
02. 03. 2026 10.11
Skratka Zunanje ministrstvo je pač zamočilo. Seveda poleg turističnih agencij, ki so vse do konca tržile te destinacije. Vsem gre samo za denar in bog ne daj kakšen izpad dohodka, zato so vse do konca dopuščali veselo letenje dol, kljub temu, da so JASNO VEDELI, da bo prišlo do tega napada in da zadeve potem lahko postanejo hipno skrajno nepredvidljive tudi v soseščini. Američani so v petek opozarjali svoje državljane naj še istega dne urgentno zapustijo Izrael in odletijo s katerimkoli letalom kamorkoli, od koder bodo lahko našli povezavo do Washingtona, samo da zapustijo Bližnji vzhod. In to bi moralo tudi našim kaj povedat, a ne? Ah ne,... dajmo iti na večerjo med beduine in opazovat zvezde... Danes pa štala... Šalabajzerji vsi po vrsti.
Odgovori
+2
2 0
pingvinislo5
02. 03. 2026 11.07
Ja seveda, vsi smo jasno vedeli. Ne pokaj neumnosti. LOL
Odgovori
0 0
fverdi
02. 03. 2026 09.54
Se pridruzujem vecini komentatorjem, vsi ki so sli sedaj dol na dopust so idioxi oziroma totalno nerazgledani, ocitno nic ne berejo ali spremljajo medijev, ker je ta napad na Iran visel v zraku ze vec mesecev.
Odgovori
+2
4 2
pingvinislo5
02. 03. 2026 11.03
Kdor je šel na dubaj na dopust je meni osebno že itak precej nerazgledan... Ker bolj fejk mesta na svetu ni. Ob vseh državah sveta, ob vseh mestih....da izbereš Dubaj... No comment. Drugo pa....Dubaj oz regija je vozlišče za praktično velik del letov v tem delu sveta. In zadnja stvar je, da bi pomislil, da bo na poti npr v Avstralijo se zgodil nek problem na poti, sploh ko karte rezerviraš pol leta prej. V primeru odpovedi s strani potnika pa ne dobiš denarja nazaj! Kakorkoli, ne bo jim hudega, Emirati vsem turistom sedaj plačajo hotele. Gre mi na živce pa predvsem naš stik z realnostjo. Slovenski turisti obtičijo v udobnem hotelu in je cela drama. Medte ko folk v sosednji državi umira v vojni, ubitih je bilo preko 50 šolark v šoli, itd itd. Se rpavi, iz problema ki to ni se dela drama, problemi, ki pa nam sploh niso predstavljivi, to je pa ena omemba nekje v novici spodaj.
Odgovori
+1
1 0
Finfer
02. 03. 2026 09.37
Prav jim je kaj pa hodijo razmetavat denar tam dol sedaj pa jokajo in cvilijo ker jim nihče ne bo pomagal !!
Odgovori
+4
7 3
gremonazaj
02. 03. 2026 09.27
Jamranje moškega na letališču iz Dubaja, kdo bo plačal podaljšanje dopusta. Ali si šel dol na kredit? Ali nimaš v žepu nobene rezerve? Bolano, da pelješ familijo dol brez denarja, vse glih za glih. Noro.
Odgovori
+10
10 0
bronco60
02. 03. 2026 09.26
Doma bi ostali in bi jih budil alarm za na šiht. Cel mesec se je vedl za eskalacijo na bližnjem vzhodu, ma ne, je treba tja na počitnice, zdej pa jok in stok. Naj še mal uživajo.
Odgovori
+9
10 1
Dragica Cegler
02. 03. 2026 09.21
Tale tep ka od Fajonove baj bo raje tiho Sem poslušala na hr oddajo otvoreno,kjer je bolila tema prav ta vojne.Bili so opozicija,vladni oredstavniki,novinarji,politični analitiki.In vsi so se strinjali ,da je najbolje za hr,,da se ne postavlja ne na eno,ne ba drugo stran Fajonka pa že gob ca.
Odgovori
+9
9 0
simurgh
02. 03. 2026 09.13
Je bilo za pričakovat, da se bo zgodil napad s strani ZDA in Izraela in prešlo vse skupaj v vojno stanje. Že tedne so ZDA premetavali letala in ladje na Bližnji vzhod... moreš bit res nor, da greš v tem obdobju, to leto na dopust v Dubaj
Odgovori
+9
9 0
pingvinislo5
02. 03. 2026 11.04
Dubaj je vozlišče za velik del letov v tem delu sveta. In 99% potnikov ni šlo na dopust v Dubaj. Hkrati pa pol leta prej, ko kupiš karte, ne veš, kaka bo situacija na svetu.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
02. 03. 2026 09.09
Torej Fajonka, samo čaka kaj bo naredila EU? Torej nič ne bo naredila za slovenske državljane?
Odgovori
+8
9 1
simurgh
02. 03. 2026 09.11
Sej imajo denar. Naj se znajdejo. Odpotujejo lahko v Oman, kjer letališča obratujejo.
Odgovori
+5
5 0
Jon Bacek
02. 03. 2026 08.52
Naj nekdo, ki je blizu vlade pove tepki, naj bo raje tiho, če je nihče ne vpraša!
Odgovori
+9
9 0
Wolfman
02. 03. 2026 08.51
Kaj pa kvazi Slovenci ujehi po Izraelu? Kateri od njih se bori v Izraelski vojski IDF, pa da ga potem rešujemo?
Odgovori
-2
2 4
Dragica Cegler
02. 03. 2026 08.48
Toke bo malo prizemljilo instagramčnike ki mislijo,da bodo vsi skakali okoli njih..Več kot mesec so opozarjali,da ,da se na teh koncih nabira orožje,, a onivrinejo dol,seveda za selfiji.Vceraj gledam eno damo,ki pravi,da so jim oblasti svetovale naj ostanejo v hotelu,a njej je bilo dolgčas in je šla malo zaplavali,v daljavi pa je slišala eksplozije.Folk ni več diht Seveda je njena pravica ,da gre mali zaplavali in se nastaviti soncu.Ja,kaj bi oa rekli če bi iz Dubaja prišla čisto bela.Pa včasih he treba tudi kakšne novice prebrati,be oa samo turistične kataloge
Odgovori
+12
13 1
Morskadeklica123
02. 03. 2026 08.46
Ali kdo ve, ali je bilo potovanje v Dubaj pred enim tednom odsvetovano? Jasno mi je za Iran in takšne tvegane države. Ampak v Dubaj pa so redni leti iz Brnika in zato si mislim, da naši turisti niso ravno razmišljali o nevarnosti, sploh pa se takšna potovanja plačajo nekaj mesecev vnaprej. Pa še počitnice so bile in zato so tudi družine tam. Želim jim srečen in hiter povratek domov!
Odgovori
+5
7 2
fverdi
02. 03. 2026 09.56
O napadu na Iran se govori ze mesece, ampak ce clovek nic ne bere in zivi v virtualni resnicnosti potem jasno da ne ve kaksna je nevarnost
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
02. 03. 2026 08.42
Žal mi je za ljudi, ki ne morejo domov, sploh za družine z malimi otroci. Na Flyradarju se vidi, da danes nekatere države že rešujejo svoje državljane in Abhi Dabia
Odgovori
+5
5 0
pingvinislo5
02. 03. 2026 11.06
Res tragedija. Nastanjeni v udobnem hotelu je cela drama! Medtem pa samo v eni šoli pobiti vsi otroci v napadu Zda in Izraela. To je problem, ne pa to, da obtičiš v hotelu!
Odgovori
0 0
Wolfman
02. 03. 2026 08.36
En lep svoboden pozdrav vsem ujetim Slovencem na Bližnjem vzhodu.
Odgovori
+5
7 2
stoinena
02. 03. 2026 08.35
mi je šlo kar malo na smeh. pa v kakšnih iluzijah ta folk živi? očitno v neki vatki, z lučkami v očeh. vojna je. so se mi zdeli še bolj bu tasti od američanov.
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
