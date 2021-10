Na Blokah zaradi presežene vrednosti radona zaprli lekarno

Na Blokah pa so trenutno ostali brez lekarne. Razlog pa prekomerna vrednost nevarnega zemeljskega radona. Vrednosti radona so bile prekoračene več kot štirikrat, zato so se v Lekarni Ljubljana odločili, da tamkajšnjo enoto začasno zaprejo zaradi sanacije prostorov. Na občini, ki je lastnik prostorov, pa pravijo, da so bili o tem obveščeni tik pred zdajci. In kaj zdaj preostane občanom?