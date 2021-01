Znana bo odločitev o odpiranju šol, delež pozitivnih vsaj 31-odstoten

Danes je dan D za odločitev o odpiranju šol in vrtcev, čeprav je premier Janša že včeraj nakazal, da šol skoraj zagotovo še ne bodo odprli v ponedeljek, saj se epidemiološka slika po praznikih poslabšuje. Vladni govorec Jelko Kacin pa je med včerajšnjim večernim zasedanjem vlade sporočil, da je bil ob 20. uri delež pozitivnih PCR testov v torek 31,72-odstoten.

Na današnji seji vlade je pričakovati razpravo o možnosti odpiranja šol in vrtcev. Sredino srečanje premierja Janeza Janše s predstavniki vzgoje in izobraževanje je sicer pokazalo, da vlada in zdravstvena stroka nista najbolj naklonjeni temu, da bi se učenci prve triade v šolo vrnili že prihodnji teden ali da bi se odprli tudi vrtci.

Kot je namreč na sredinem srečanju povedal Janša, je postopno odpiranje vrtcev in šol v največji meri odvisno od epidemiološkega položaja, ki pa se po sprostitvi nekaterih ukrepov med božično-novoletnimi prazniki poslabšuje in bo tako verjetno še vsaj deset dni.

Kacin: Tveganje je veliko Vladni govorec Jelko Kacin je v sredo zvečer med večurnim zasedanjem vlade v ožji sestavi in strokovne posvetovalne skupine za covid-19 sporočil, da je bil ob 20. uri delež pozitivnih PCR testov v torek 31,72-odstoten. "Tveganje je veliko in raste," je dodal. Janša je na srečanju s šolniki tudi opozoril, da bi imelo preveliko sproščanje, ki bi omogočilo več stotisoč novih stikov na dan po vsej državi, lahko za posledico prevelik razmah okužb, posledično pa bi morali biti vrtci in šole zaprti bistveno dlje. Zato je vse pozval k potrpežljivosti. Kacin, ki na današnji seji vlade pričakuje široko izmenjavo pogledov tako v šolstvu kot v razmerah v zdravstvu, je po koncu sredinega srečanja predstavnikov vlade in posvetovalne skupine dejal, da se vlada zaveda, da je odpiranje šol ena od prioritet. Za to pa je treba zagotoviti varno okolje tako za zaposlene kot za otroke, je poudaril. Janša je v sredo dejal, da šol skoraj zagotovo še ne bodo odprli v ponedeljek, saj bi takrat v najboljšem primeru potekalo testiranje zaposlenih. Nakazal je tudi, da obstajajo vmesne možnosti pri odpiranju, med drugim kombinacija šolanja na daljavo in v šoli.

Slovenski učenci šolajo na daljavo najdlje v Evropi.

Tudi v Svizu se zavzemajo za čimprejšnjo vrnitev otrok v vrtce in šole, ki pa mora biti pripravljena na način, da bodo tveganja za vse udeležence izobraževalnega sistema pod nadzorom in še sprejemljiva. Ocenili so, da so trenutne razmere v državi preresne, da bi gojili zamere, zato so pripravljeni na sodelovanje z vlado pri odpiranju šol.

Spomnimo, da se slovenski učenci šolajo na daljavo najdlje v Evropi. Da bo praznična sprostitev nekaterih ukrepov in omejitev povzročila povečanje okužb, je bilo namreč jasno, na to je opozarjala tudi stroka. Kljub temu se je vlada odločila za določene sprostitve, začasno so se odprle celo trgovine z oblačili in obutvijo, frizerski saloni in tudi fitnes centri so odprli svoja vrata. Medtem ko učenci še vedno ostajajo doma.

