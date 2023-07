Na Bohinjskem drevo poškodovalo družino, ki je kampirala na črno

V drugi polovici noči in proti jutru je pas neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo prešel Slovenijo od severozahoda proti severovzhodu. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje je najhuje v Pomurju, o zalitih objektih, veliko podrtih drevesih in izpadih elektrike pa poročajo še z Gorenjske, Koroške, Štajerske in Primorske.

Drevo padlo na družino, ki je kampirala na črno

V Soteski, v bližini vasi Nomenj, je drevo padlo na mlado družino, ki je kampirala na črno. Pri tem sta bila starša poškodovana, deklici pa ne. Tudi v kampu Danica je drevo padlo na avtomobil, v kampu v Ukancu pa se je odlomilo več vej. Goste so morali evakuirati iz šotorov, je še povedal Režek.

Na območju vse od Bohinjske Bele do Bohinjskega jezera in slapa Savice je na cesti veliko drevja. "Sanirali smo škodo in toliko vzpostavili ceste, da so prehodne, a voznikom še vedno svetujemo veliko previdnost," je opozoril. "Zaenkrat varujemo življenja, vse ostalo pride pozneje," nam je še povedal.

Evakuirali planinski tabor v Bovcu

Na območju občine Bovec se je močno neurje razbesnelo v jutranjih urah. Aktivirani so bili gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom in PGD Srpenica in delavci cestnega podjetja, ki so na cestah odstranjevali podrta drevesa in posledice neurja, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

V planinskem taboru v Čezsoči je neurje poškodovalo šotorišča, udeležence tabora so gasilci PGD Bovec prepeljali na varno v gasilski dom Bovec. Močan veter je v vasi Čezsoča odkril več streh stanovanjskih hiš.

Zemeljski podor zaprl polovico ceste

Neurje z močnim dežjem in vetrom je besnelo tudi na območju občine Kobarid. Gasilci PGD Kobarid so na cestah odstranjevali podrta drevesa in posledice neurja. Voznikom svetujejo previdnost.

Na cesti od Robiča proti mejnemu prehodu z Italijo je zemeljski podor zaprl polovico cestišča. Posledice odpravljajo tudi delavci cestnega podjetja.