Na Bohinjskem jezeru nič več napihljivih flamingov in glasne glasbe

Bohinjski občinski svet je v četrtek po skrajšanem postopku sprejel spremembe odlokov, ki na območje Bohinjskega jezera prinašajo več omejitev. Na jezeru prepovedujejo uporabo večjih kopalnih pripomočkov, na obali jezera predvajanje glasne glasbe, pri cerkvi sv. Janeza zadrževanje v kopalkah, na severni obali jezera pa kolesarjenje.

Bohinjski svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tako dopolnitve odloka o javnem redu in miru kot tudi odloka o prometnem režimu v občini. Zaradi mehkega prehoda na nove omejitve naj bi globe za kršitve začeli izrekati šele prihodnje leto, prvo leto pa se bodo osredotočili na komunikacijo in osveščanje o sprejetih prepovedih. Glede na spremembe odloka o javnem redu in miru na Bohinjskem jezeru ne bo več dovoljeno uporabljati kopalnih pripomočkov večjih površin, ki so narejeni iz plastike in drugih umetnih mas, kot so razne napihljive blazine, plavajoči napihljivi gradovi, flamingi, palme in podobno, pojasnjujejo na občini in dodajajo, da prepoved ne velja za kopalne pripomočke, ki služijo zagotavljanju varnosti kopalcev v vodi.

icon-expand Na severni obali bo kolesarjenje prepovedano. FOTO: 24ur.com

Kot poudarjajo, večje število kopalnih pripomočkov poleg tveganja za prenos tujerodnih vrst negativno vpliva na doživljanje Bohinjskega jezera z rušenjem vizualne estetske komponente. Z namenom zagotavljanja vizualne komponente ambienta ob cerkvi sv. Janeza in ob mostu prepovedujejo tudi zadrževanje v kopalkah. Predvajanje glasne glasbe na obali jezera ima vpliv na višanje hrupa v poletnih mesecih, na nezadovoljstvo obiskovalcev, kaljenje miru in nižanje ravni doživljanja naravnega območja jezera, pojasnjujejo na občini. Prepoved predvajanja glasbe sicer ne velja za prireditve in za gostinske lokale. Medtem so nekateri svetniki na seji opozorili, da v Bohinju s takšnimi omejitvami in prepovedmi dregajo v osje gnezdo in da bi z njimi morda lahko odvrnili turiste. "Treba je narediti red, ampak je treba biti pri postavljanju pravil zelo predviden," je dejal Janez Režek in ocenil, da se je tega treba lotiti počasneje in bolj premišljeno. Drugo so izpostavili, da bosta ključna komunikacija in informiranje. Kot so poudarili, gre za implementacijo ukrepov, ki so jih zapisali in sprejeli v strategiji. Prepričani so, da so takšni ukrepi potrebni, če želijo dosegati zastavljeno raven turizma. Kot poudarjajo, ne prepovedujejo kopanja v jezeru, čeprav bi ga zaradi lege v Triglavskem narodnem parku lahko, temveč želijo le, da se obiskovalci spoštljivo obnašajo do okolja in narave.

Odlok sprejeli skoraj soglasno Odlok so sprejeli skoraj soglasno, povsem enotni pa so bili pri dopolnitvi odloka o prometnem režimu, ki prepoveduje vožnjo s kolesi po severni obali jezera. Kot so pojasnili, želijo s tem zagotavljati naravno stanje severne obale, ki je en izmed najobčutljivejših predelov jezera. Namen prepovedi je tudi zmanjšanje konflikta s pohodniki, saj gre za pot skozi pašnike, grmičevje in gozd, ki je preozka za srečevanje večjega števila sprehajalcev in kolesarjev.