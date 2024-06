Bo Bohinj sprejel podoben ukrep kot Bled? 'Več lesenih čolnov in manj plastike'

Potem ko so na Blejskem jezeru prepovedali uporabo športnih rekvizitov na električni ali motorni pogon, se podoben ukrep obeta tudi na Bohinjskem jezeru. Bohinjski občinski svetniki so opravili prvo branje sprememb plovbnega režima, v katerem sicer omenjene prepovedi še ni, saj želijo preko poletja opraviti monitoring z droni.

OGLAS

Trenutno veljavni odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj je bil sprejet leta 2016, v času njegovega izvajanja pa se je pokazalo nekaj neskladij s področno zakonodajo – glede definicij, opredelitve plovbnega območja in soteskanja, ki se bo urejalo z ločenim aktom. Pokazale so se tudi pomanjkljivosti glede prireditev in dogodkov na jezeru ter pridobivanja dovoljenj zanje. Na podlagi izkušenj, opažanj in dogajanja na Bohinjskem jezeru in na Savi Bohinjki so tako v občinski upravi pripravili predlog sprememb plovbnega režima, ki se vsebinsko nanašajo predvsem na določitev začasnega plovbnega režima, reguliranje plovbe v območju kopalnih vodah, izvajanje tekmovanj ali prireditev ter opredelitev kapacitete pristanišča Pod Skalco. Osnutek sprememb so oblikovali aprila, sledila je javna obravnava, izvajalci plovbe, športna društva, ribiška družina ter drugi deležniki pa so na osnutek podali 31 pripomb in predlogov. Nekatere izmed njih so na občini upoštevali in v četrtek je svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora Nataša Fujs občinskim svetnikom predstavila dopolnjen predlog sprememb plovbnega režima.

Bohinjsko jezero FOTO: Adobe Stock icon-expand

Med drugim bo lahko Občina Bohinj kot skrbnik plovbnega režima po novem odloku, ki v letošnji poletni sezoni še ne bo uveljavljen, zaradi vpliva na ribe začasno omejila plovbo na Savi Bohinjki, ko bo seštevek pretoka vode na merilnih mestih Sveti Janez in Mostnica manjši od dveh kubičnih metrov na sekundo. Predlagana je tudi sprememba določila, po katerem plovba v času kopalne sezone ni dovoljena v pasu 100 metrov od obale, tako da bi to območje zmanjšali na 50 metrov. Glede slednjega je bilo kar precej razprave z deležniki in kot je povedala Fujsova, bodo do druge obravnave sprememb odloka o plovbnem režimu, ki je predvidena jeseni, morali o širini omenjenega pasu še razmisliti. Do sprejemanja odloka v drugem branju bodo razmislili tudi, ali je vanj smiselno umestiti še prepoved uporabe desk in drugih športnih rekvizitov na električni in motorni pogon, kar je pred kratkim storila Občina Bled. Bohinjski župan Jože Sodja se po prepovedi na Blejskem jezeru boji, da bodo sedaj prišli na Bohinjsko jezero. Prepričan je, da je njihova uporaba nevarna za kopalce in ne spada na jezero.