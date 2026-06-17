Na Bovškem obsežna iskalna akcija za pogrešanim Slovakom

43-letni Slovak je v petek, 12. junija, s kolesom prišel v Slovenijo iz Italije. Pot je nadaljeval preko Čepovana proti Tolminski. "Naslednji dan, v soboto, 13. junija 2026, je okoli 6.28 iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kellys, rumene barve, krenil v smeri Loga pod Mangartom (občina Bovec), kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel; to je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija," so podrobnosti sporočili iz PU Nova Gorica.

Še istega dne je okoli 19. ure svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče, za tem je njegov telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

V torek popoldne je zato pod vodstvom Policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti PP Bovec, gasilci PGD Bovec in Log pod Mangartom in gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter Letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi s pomočjo drona.