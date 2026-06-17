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Slovenija

Na Bovškem obsežna iskalna akcija za pogrešanim Slovakom

Bovec, 17. 06. 2026 12.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Miroslav Hutira in njegovo kolo

Na Bovškem poteka intenzivna iskalna akcija za 43-letnim Slovakom Miroslavom Hutiro, ki ga pogrešajo od sobote, ko se je nazadnje javil svojcem. Potoval je s kolesom.

43-letni Slovak je v petek, 12. junija, s kolesom prišel v Slovenijo iz Italije. Pot je nadaljeval preko Čepovana proti Tolminski. "Naslednji dan, v soboto, 13. junija 2026, je okoli 6.28 iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kellys, rumene barve, krenil v smeri Loga pod Mangartom (občina Bovec), kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel; to je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija," so podrobnosti sporočili iz PU Nova Gorica.

Še istega dne je okoli 19. ure svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče, za tem je njegov telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

V torek popoldne je zato pod vodstvom Policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti PP Bovec, gasilci PGD Bovec in Log pod Mangartom in gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter Letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi s pomočjo drona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V iskalni akciji so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Kljub obsežnim aktivnostim pogrešanega slovaškega državljana do zaključka včerajšnje iskalne akcije, ki je bila prekinjena ob 19. uri, niso našli, so sporočili novogoriški policisti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iskanje se danes nadaljuje s pregledovanjem terena na območju zadnjega dela Loške Koritnice oziroma pod Malim Mangartom za lovsko kočo.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, prosijo, da to sporočite policistom Policijske postaje Bovec oz. pokličete na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.

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