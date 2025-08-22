Na Bovškem pogrešajo dve jakutski lajki: najditelju 5000 evrov nagrade

Stara sta dve in štiri leta, oba kastrirana samca. Stekla sta v hrib, nasproti kampa Klin. Na tem območju ju je tudi nazadnje zaznal sledilnik – eden od psov ima namreč GPS-ovratnico. A baterija naprave se je spraznila in po treh urah prenehala oddajati signal.

Psa Zapparja in Amija , pasme jakutska lajka, pogrešajo že osmi dan. "Pobegnila sta prejšnji teden, iz četrtka na petek ponoči. Ko smo se pripeljali v Lepeno, smo odprli prtljažnik avtomobila, pritekel je sosedov pes, nato pa sta skupaj pobegnila," pripoveduje lastnica enega od psov Darinka Kralj .

Že več kot teden dni ju tako na vse pretege iščejo. "Kot da bi se udrla v zemljo. Poskusili smo tudi s pomočjo psov, izšolanih za iskanje pogrešanih iz združenja K9, vendar brez večjega uspeha. Sled je vodila na preveč zahteven teren in z iskanjem niso mogli nadaljevati," razlaga Kraljeva.

Lastniki predvidevajo, da sta jo ubrala po poti navzgor, v smeri planine Golobar in po širokem območju do Čezsoče. O pogrešanih psih so obvestili tudi bovško policijo in lovce. "Pohodniki in prebivalci Lepene, Soče, Trente, Koritnice, Čezsoče, Vrsnika, Loga, Bovca ..., prosim, bodite pozorni na dva črno-bela psa z modrimi očmi, ki po konstrukciji spominjata na haskija," ob tem še prosi lastnica enega od psov.

Kosmatinca sta se v preteklosti sicer že znala 'potepati', vendar sta se – tako Kraljeva – vedno hitro vrnila nazaj. Obupani lastniki prosijo za pomoč javnost, najditelju pa ponujajo celo 5000 evrov nagrade.