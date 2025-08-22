Na Bovškem pogrešajo dve jakutski lajki: najditelju 5000 evrov nagrade

Psa Zapparja in Amija, pasme jakutska lajka, pogrešajo že osmi dan. "Pobegnila sta prejšnji teden, iz četrtka na petek ponoči. Ko smo se pripeljali v Lepeno, smo odprli prtljažnik avtomobila, pritekel je sosedov pes, nato pa sta skupaj pobegnila," pripoveduje lastnica enega od psov Darinka Kralj.
Stara sta dve in štiri leta, oba kastrirana samca. Stekla sta v hrib, nasproti kampa Klin. Na tem območju ju je tudi nazadnje zaznal sledilnik – eden od psov ima namreč GPS-ovratnico. A baterija naprave se je spraznila in po treh urah prenehala oddajati signal.
Že več kot teden dni ju tako na vse pretege iščejo. "Kot da bi se udrla v zemljo. Poskusili smo tudi s pomočjo psov, izšolanih za iskanje pogrešanih iz združenja K9, vendar brez večjega uspeha. Sled je vodila na preveč zahteven teren in z iskanjem niso mogli nadaljevati," razlaga Kraljeva.
Lastniki predvidevajo, da sta jo ubrala po poti navzgor, v smeri planine Golobar in po širokem območju do Čezsoče. O pogrešanih psih so obvestili tudi bovško policijo in lovce. "Pohodniki in prebivalci Lepene, Soče, Trente, Koritnice, Čezsoče, Vrsnika, Loga, Bovca ..., prosim, bodite pozorni na dva črno-bela psa z modrimi očmi, ki po konstrukciji spominjata na haskija," ob tem še prosi lastnica enega od psov.
Kosmatinca sta se v preteklosti sicer že znala 'potepati', vendar sta se – tako Kraljeva – vedno hitro vrnila nazaj. Obupani lastniki prosijo za pomoč javnost, najditelju pa ponujajo celo 5000 evrov nagrade.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.