Slovenija

Na Bovškem pogrešajo dve jakutski lajki: najditelju 5000 evrov nagrade

Lepena / Bovec, 22. 08. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 32 minutami

Ti.Š.
8

Že osem dni na območju Lepene pogrešajo dva psa, pasme jakutska lajka. Oba sta kastrirana samca, stara dve in štiri leta. Nazadnje so ju videli, ko sta stekla v hrib, nasproti kampa Klin. Lastniki so o pogrešanih psih obvestili tako policijo, kot lovce, pri intenzivnem iskanju so pomagali tudi psi združenja K9, a brez uspeha. Obupani lastniki najditelju ponujajo 5000 evrov nagrade.

Pogrešana psa Zappa in Ami
Pogrešana psa Zappa in Ami FOTO: Eduard Miler - Darinka Kralj

Psa Zapparja in Amija, pasme jakutska lajka, pogrešajo že osmi dan. "Pobegnila sta prejšnji teden, iz četrtka na petek ponoči. Ko smo se pripeljali v Lepeno, smo odprli prtljažnik avtomobila, pritekel je sosedov pes, nato pa sta skupaj pobegnila," pripoveduje lastnica enega od psov Darinka Kralj.

Stara sta dve in štiri leta, oba kastrirana samca. Stekla sta v hrib, nasproti kampa Klin. Na tem območju ju je tudi nazadnje zaznal sledilnik – eden od psov ima namreč GPS-ovratnico. A baterija naprave se je spraznila in po treh urah prenehala oddajati signal.

Pogrešana psa sta pasme jakutska lajka, po videzu spominjata na haskija.
Pogrešana psa sta pasme jakutska lajka, po videzu spominjata na haskija. FOTO: Darinka Kralj

Že več kot teden dni ju tako na vse pretege iščejo. "Kot da bi se udrla v zemljo. Poskusili smo tudi s pomočjo psov, izšolanih za iskanje pogrešanih iz združenja K9, vendar brez večjega uspeha. Sled je vodila na preveč zahteven teren in z iskanjem niso mogli nadaljevati," razlaga Kraljeva.

Lastniki predvidevajo, da sta jo ubrala po poti navzgor, v smeri planine Golobar in po širokem območju do Čezsoče. O pogrešanih psih so obvestili tudi bovško policijo in lovce. "Pohodniki in prebivalci Lepene, Soče, Trente, Koritnice, Čezsoče, Vrsnika, Loga, Bovca ..., prosim, bodite pozorni na dva črno-bela psa z modrimi očmi, ki po konstrukciji spominjata na haskija," ob tem še prosi lastnica enega od psov.

Kosmatinca sta se v preteklosti sicer že znala 'potepati', vendar sta se – tako Kraljeva – vedno hitro vrnila nazaj. Obupani lastniki prosijo za pomoč javnost, najditelju pa ponujajo celo 5000 evrov nagrade.

Primož Rus
22. 08. 2025 13.29
Srčno upam,da ju NAJDEJO.....a sem mnenja,da je zanju ŽE PREPOZNO,ker če jih v 8 dneh nisu našli sta ali UKRADENA ali pa že poginula,če sta se odpravila kam v gore.....
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
22. 08. 2025 13.27
Sta si zaželela malo pustolovšćine
ODGOVORI
0 0
Misika1967
22. 08. 2025 13.25
+1
Upam da ju najdejo.
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
22. 08. 2025 13.22
-1
Dvomim, da lahko spuščen pes dolgo preživi v tako domoljubnem kraju, kot je Lepena.
ODGOVORI
0 1
Radiate
22. 08. 2025 13.11
-9
To je vredno novice? Sam še pasji prispevki so zadnje čase...sami problemi s ščeneti 🥴
ODGOVORI
1 10
Geres
22. 08. 2025 13.14
+7
Očitno je vredno, če ste si vzeli čas za komentirat. Sicer pa upam, da ju najdejo živa in zdrava in se vrneta k lastnikom.
ODGOVORI
7 0
8282
22. 08. 2025 13.16
+3
Več kot očitno je vredno tvojega časa in živcev.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 13.09
+9
Lepa kužka...upam, da ju najdejo.
ODGOVORI
9 0
