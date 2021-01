Na Bovškem se nadaljuje sanacija po snežnih plazovih

Zaradi plazov so namreč še vedno popolnoma zaprte ceste med Trento in Bovcem pri Soči ter cesta med Predelom in Bovcem v Logu pod Mangartom.

Ponoči se je vreme stabiliziralo, temperature so se nekoliko spustile, kar omogoča sanacijo s snegom zasutih cestišč, je povedal Melinc. V soboto so uspeli ustvariti intervencijsko pot do Mangarta in Soče, danes pa jo bodo skušali ustvariti še do Trente. Še vedno je zaprta cesta do Vasi na Skali in pri Mlinarici.

Če bo sanacija potekala po načrtih, Melinc pričakuje, da bodo lahko še danes uspeli očistiti zasute ceste, tako da bo spet lahko stekel promet.