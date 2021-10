Na Brdu pri Kranju mešanica lokalnih dobrot, kuharskega mojstra in dobre družbe

"Kratke nabavne verige, sezonskost in kakovostne sestavine so ključni elementi naše kulinarike. Jedi so pripravljene iz svežih, domačih in okusnih živil lokalnih pridelovalcev. Gre za kulinarični dogodek, kjer se zbere družina, prijatelji, znanci … z motivom druženja ob poznem zajtrku in zgodnjem kosilu hkrati," so pojasnili na Brdu.

Veseli jih, da pri organizaciji brunchev sodelujejo z lokalnimi kmetijami: Odems in Štirn, ki sta del lokalne zadruge 100 % lokalno, Predoslje in s kmetijami Krč, Šebenik, Pislak, Vodomec, Pustotnik in Podjed.

Njihov vrhunski kuharski mojster Tomaž Kavčič prisega na polne okuse lokalnih sestavin, ki jih spretno vpleta v kulinarične mojstrovine.