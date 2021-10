Na Brdu pri Kranju zbrana evropska politična smetana

Po večerji o strateški suverenosti unije bo v sredo na Brdu še vrh EU in Zahodnega Balkana, osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU, na katerem naj bi sicer potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, pa ni pričakovati bistvenih konkretnih premikov in spodbudnih novic.

Nova evropska strategija za regijo, kjer se zaostruje geopolitična tekma ZDA in Kitajske, naj bi okrepila položaj unije v odnosu do Kitajske in njeno vlogo ob geopolitičnih premikih po umiku zahodnih sil iz Afganistana, po katerem so oblast v državi prevzeli talibani. V kontekstu Aukusa najbolj odmeva francosko-avstralski spor zaradi propadlega posla s podmornicami, vendar gre za veliko več kot to. Omenjena trojica se o svojem novem zavezništvu ni posvetovala z EU, niti je ni o njem predhodno seznanila.

Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta pred vrhom EU in Zahodnega Balkana v ponedeljek na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila Policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju.

30 milijard evrov v naslednjih sedmih letih

Kot so pred sredinim srečanjem zapisali na strani Sveta EU, je Evropska unija glavna politična, gospodarska in trgovinska partnerica Zahodnega Balkana. V naslednjih sedmih letih bo prek gospodarskega in naložbenega načrta regiji zagotovila doslej največjo finančno podporo v višini okoli 30 milijard evrov.

EU bo poleg tega v okviru desetih vodilnih pobud za naložbe zagotovila devet milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev. Cilji gospodarskega in naložbenega načrta so spodbujanje dolgoročnega okrevanja gospodarstva, pospešitev zelenega in digitalnega prehoda, podpora regionalnemu sodelovanju in spodbujanje zbliževanja z EU.

Vrh spada v okvir strateškega sodelovanja EU z Zahodnim Balkanom v skladu s strateško agendo za obdobje 2019–2024. To je tretji vrh EU-Zahodni Balkan, po prvem, ki je bil leta 2018 v Sofiji, in drugem, ki je leta 2020 potekal v Zagrebu v obliki videokonference.

Države partnerice iz Zahodnega Balkana so Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Kosovo.