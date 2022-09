Na Brdu srečanje voditeljev Zahodnega Balkana

Na Brdu pri Kranju bo potekal vrh pobude Brdo-Brioni. Srečanja, ki ga gostita predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, se bodo udeležili voditelji vseh držav Zahodnega Balkana in bo priložnost za oceno aktualnih razmer v regiji ter poziv k hitrejši širitvi EU, napovedujejo v uradu slovenskega predsednika.

icon-expand Borut Pahor in Zoran Milanović FOTO: Twitter Tokratno srečanje, kakršna od leta 2013 prirejajo vsako leto, največ pa jih je bilo v Sloveniji, poteka v času, ko na Zahodnem Balkanu naraščata nezaupanje in strah pred destabilizacijo razmer, slabšajo se tudi odnosi med voditelji. V uradu slovenskega predsednika so zato zadovoljni, da na Brdo prihajajo voditelji vseh držav, ki sodelujejo v pobudi, čeprav se jim verjetno ne bo uspelo dogovoriti o besedilu skupne deklaracije. Sprejeli pa naj bi nekaj sklepov, s katerimi bodo pozvali k pospešitvi pristopnih pogajanj držav v regiji z EU ter dodelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini. Današnjega srečanja se bodo poleg slovenskega in hrvaškega predsednika udeležili še predsednik Albanije Bajram Begaj, trije člani predsedstva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović, predsednik Črne gore Milo Đukanović, kosovska predsednica Vjosa Osmani, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski in srbski predsednik Aleksandar Vučić.