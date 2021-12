Na brežiški srednji šoli sum spolnega nadlegovanja dijakinj

"V zvezi s to zadevo zaradi varovanja osebnih podatkov in zaščite mladoletnih oseb ter v interesu preiskave predkazenskega postopka po navodilih Policije ne dajemo drugih podatkov," so pojasnili v brežiški srednji šoli. Tako niso želeli pojasniti, koliko dijakinj naj bi učitelj nadlegoval, koliko časa naj bi se to dogajalo, koliko časa je bi učitelj zaposlen v šoli in katere predmete je poučeval.

Pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost gre za spolno, fizično in psihično nasilje, ki pomeni za žrtve enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Gre za dejanja, s katerimi je prizadeta spolna nedotakljivost osebe, posledice pa so za žrtve lahko zelo hude.

Tudi na Policijski upravi Novo mesto so z informacijami skopi "zaradi varstva osebnih podatkov, varovanja integritete žrtev nasilja in njene zaščite." So pa pojasnili, da na podlagi prijav in kakršnih koli informacij o sumu storitve kaznivih dejanj zberejo vsa potrebna obvestila, se povežejo s pristojnimi institucijami ter strokovnjaki in storijo vse za zaščito žrtev.

Ob tem policisti pozivajo žrtve, naj spolno nasilje nemudoma prijavijo. Policisti bodo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedli vse potrebne ukrepe za preprečitev nezakonitih ravnanj, so zagotovili. Storili bodo vse, da kaznivo dejanje preiščejo, odkrijejo storilca in zavarujejo dokaze, potrebne za kazenski postopek, so dodali na Policijski upravi Novo mesto.