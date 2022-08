Na Brezje priromali po treh dneh hoje z Dolenjske

"Sem rekel, ravno vas sem še čakal, ko sem prej gledal, kdaj bodo prišli, nisem pa vedel, da je bil z njimi tudi župan, ki je že 14. poromal," se smeji pater Robert Bahčič, rektor svetišča Marije Pomagaj na Brezjah.

"Ja, vsako leto hodimo peš iz Žužemberka na Brezje," potrdi Jože Papež, župan Žužemberka. "To nam vzame približno tri dni in pol, tako da imamo vsak dan razdeljenih približno 35 kilometrov. Spimo pa pri dobrih ljudeh," pojasni.

"Prav veseli smo, ko vidiš romarje, ki pridejo peš. Seveda so utrujeni, ampak tako nekako z velikim zadoščenjem in veseljem," pritrdi tudi Andreja Eržen Firšt z romarskega urada na Brezjah. Prve romarje so pozdravili že v soboto zjutraj, zadnje v sklopu velikega šmarna pa bodo sprejeli jutri popoldne:"Ob štirih popoldan, kot vsako leto, se mi zdi že 28., bodo priromali iz Spodnje Rečice. Tudi hodijo dva dni," pravi pater Bahčič.

Eržen Firštova doda: "Šmaren je pač poseben zato, ker ljudje prihajajo skozi ves dan. Nekateri, ki pridejo rajši malo bolj zgodaj zjutraj, pridejo k sveti maši ob sedmih zjutraj."

Tudi v soboto so verniki peš, drugi s kolesi in tretji z avtomobili ves dan prihajali na Brezje. Svete maše ob 10. uri se je denimo udeležilo več kot 1000 ljudi, še več jih pričakujejo jutri. Pater Bahčič pojasnjuje, da se od večerne svete maše že pred praznikom in nato skozi ves praznični dan zvrsti približno 8000 ljudi.

Eržen Firštova je zadovoljna: "Lepo je, ker so ljudje lahko zunaj, zunaj imamo šotor, ljudje sedejo v senco."

Množičen obisk te dni razveseljuje tudi ponudnike hrane, pijače in različnih spominkov. "Zanimanje je veliko, samo težko odprejo denarnice," se smeji rokodelka Mirela Kleč, ki pa dodaja, da dneva še ni konec, jutri si obetajo še boljši obisk.

Najbolj slovesno bo v nedeljo ob 10. uri, ko bo na trgu pred baziliko Marije Pomagaj sveto mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.