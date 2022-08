Na Brniku letos več kot pol milijona potnikov

Na vrhuncu turistične sezone smo in večinoma potujemo podobno kot pred epidemijo, opažajo na brniškem letališču. Letos so do konca julija našteli več kot pol milijona potnikov, kar je 3,5-krat več kot v enakem obdobju lani. Samo julija so podvojili število letov v primerjavi z julijem lani. Četrtina vseh poletov je čarterskih na počitniške destinacije. Tudi v turističnih agencijah so zadovoljni, saj je število potnikov že takšno kot leta 2019. Vsak teden se namreč na počitnice z letalom odpravi več kot 1300 Slovencev.